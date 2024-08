À Dumbéa, reprise du marché municipal, mais loin des halles

Dumbéa a retrouvé son marché municipal après trois mois d'absence. Il a eu lieu samedi, mais dans le Nord de la ville, au parc Fayard, au lieu des halles centrales. Un soulagement, pour les exposants qui ont répondu présent.

Il a fallu déménager. Depuis trois ans, le marché municipal de Dumbéa se tenait de façon mensuelle sous les halles du centre urbain. Faute de sécurité, il prend désormais place en bord de rivière, au parc Fayard. C’est là qu’il a eu lieu samedi matin, trois mois après la précédente édition, le 4 mai. Car entre-temps, la violence a déferlé sur le Grand Nouméa et dans le cœur de ville, les troubles ont joué les prolongations.

"Besoin de sous"

Ce retour du marché était attendu. “Les gens ont besoin de sortir et d’acheter des produits locaux. Ils ont besoin aussi de liquidités, de sous, dans la tribu, pour pouvoir s’acheter de quoi manger à la maison”, résume Freddy, agriculteur de Canala. Ce membre de la coopérative Wake Chaa était ravi de retrouver ses clients de Dumbéa.

Une clientèle tout sourire, qui a fait de bonnes affaires avec plaisir. Florence Daffond a trouvé “des plantes pas trop chères” avec “des légumes pas trop chers. Ça nous va et ça fait du bien de retrouver du monde, aussi. Ça fait chaud au cœur.”

Le vide-greniers monte en puissance

Parmi les stands, une trentaine étaient dédiés au vide-greniers. Leur nombre a triplé, au sein du marché. Des vêtements et des produits pour la maison, vendus parfois en lots, à petit prix. “Avec la situation, les prix qui sont devenus exorbitants dans les boutiques, on sent que les gens ont encore un peu de pièces et préfèrent venir acheter de l'occasion", estime l'exposante Valérie Breisch.

"Ça va être une habitude à prendre"

Le site du marché restera le parc Fayard jusqu’à nouvel ordre. "Sur les 75 exposants, 74 sont venus. Il y a eu juste une défection", souligne Bruno Aurélio, gérant de la société Pacific fair qui organise le rendez-vous. "Ça va être une habitude à prendre, de venir ici, tous les premiers samedis du mois, au parc Fayard. En attendant que Dumbéa centre soit sécurisé." Prochaines dates : le 24 août, le 5 octobre et le 2 novembre.

Ci-dessus, le reportage d'Alix Madec et Thierry Chapuis