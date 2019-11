L’affaire du Pic aux morts renvoyée au 7 janvier

CM •

L’affaire n’en finit pas d’être renvoyée. Le dossier qui oppose la Secal et le GDPL Taku devait passer devant la cour d’appel de Nouméa ce matin. Les juges ont préféré renvoyer une nouvelle fois son examen à la demande des avocats de la SECAL et du GDPL Waka qui souhaitent encore apporter des pièces au dossier.Le dossier concerne l’aménagement urbain de Dumbéa-sur-mer.A noter que le GDPL Taku se mobilisait ce matin dans Nouméa avec une opération escargot dans les rues de la ville, de l’entrée de la ville au tribunal, en passant par le gouvernement et la province Sud.