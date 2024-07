Crise en Nouvelle-Calédonie. Nouvel incendie destructeur à l’école Jack-Mainguet à Dumbéa

C’est la troisième fois que cette école primaire, dans le quartier de Koutio, est touchée par les flammes. Les pompiers et les forces de l’ordre sont intervenus mais les dégâts sont considérables.

Ce n'est pas la première fois que la nuit est agitée à Dumbéa. Les forces de l’ordre sont intervenues toute la nuit pour enlever les barrages remis en place et venir à bout des feux déclenchés sur la chaussée. Elles ont également sécurisé l’intervention des pompiers à l’école Jack-Mainguet à Koutio, touchée par les flammes. D'après le haut-commissariat, la toiture de la station d’épuration a également été incendiée.



Encore plus de dégâts

Un incendie s’y est déclaré entre deux et trois heures du matin. Aucune victime n'est à déplorer mais les flammes ont entièrement détruit la salle des professeurs et la cantine. De quoi réduire à néant les efforts réalisés par la commune pour permettre la réouverture de l’établissement. Selon le maire, Yoann Lecourieux, une solution avait été trouvée pour permettre la livraison des repas ce jeudi matin.

Coralie Cochin a recueilli le témoignage de cette jeune femme, qui emmenait sa petite soeur à l'école ce matin.

La brigade scientifique doit examiner les lieux dans la journée, avant de pouvoir procéder au nettoyage et au chiffrage des dégâts. "On envisagera une reconstruction en fonction des estimations qui seront faites", indique Pierre Mestre, adjoint au maire de Dumbéa, en charge des écoles. Il y a déjà eu la salle des animateurs qui avait été prise pour cible et la cantine. C’était dans la nuit du 23 au 24 juin.

L'incorrigible espoir d'une reprise

Les élèves avaient pu reprendre les cours il y a une quinzaine de jours et ce jeudi 11 juillet, c’est le service de cantine qui était prêt à régaler de nouveau les élèves. “L’école est fermée au moins jusqu’à la fin de semaine et on espère la rouvrir le plus vite possible dans de bonnes conditions”, selon l'adjoint au maire.

Autre école touchée sur la commune : l’école maternelle Jacarandas, qui elle n’a toujours pas rouvert. “On essaie d’accueillir les enfants au mieux sur le reste de la commune” précise Pierre Mestre.

On fait le maximum parce que le plus important, c’est que les enfants puissent apprendre et être éduqués. Pierre Mestre, adjoint en charge des écoles

Il l’assure, la mairie travaille d’arrache-pied et même si ces incidents freinent une reprise sereine, “ça ne nous empêche pas d’avancer.”

L’école maternelle Les Niaoulis, dans le quartier de Jacarandas, a ouvert, elle, ce jeudi matin, après plus de deux mois de fermeture.