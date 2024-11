De nouvelles dégradations dans un établissement scolaire de Dumbéa, trois portes cassées, une vitre brisée et des tags sur les murs

Les écoles maternelle et primaire Renée-Fong ont été détériorées le week-end dernier. La mairie de Dumbéa "condamne ces faits de délinquance" ce lundi 18 novembre.

Le week-end du samedi 16 et dimanche 17 novembre, le groupe scolaire maternelle et primaire Renée-Fong a subi des dégradations. Les dégâts à déplorer sont trois portes cassées, une vitre brisée, des tags sur les murs et les tableaux selon nos informations. Une enquête de la gendarmerie de Dumbéa est en cours.

Dans un communiqué, le maire et l'équipe municipale de la ville de Dumbéa "condamnent fermement ces faits de délinquance et apportent tout leur soutien aux élèves, à leurs parents, ainsi qu'au corps enseignant et au personnel de l'établissement".