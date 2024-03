Des ateliers ouverts à tous pour préparer le Forum calédonien du changement climatique

Construire ensemble une stratégie d'adaptation au changement climatique, c'est l'objectif du tout premier forum dédié au sujet par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il doit se tenir à Dumbéa le 18 avril. En amont, du 12 au 21 mars, des ateliers en ligne sont prévus pour engranger un maximum d'idées et de contributions.

Appel à contribution. Le premier Forum calédonien du changement climatique est annoncé. Organisé le vendredi 18 avril au cinéma de Dumbéa, il se veut une plate-forme d'échange pour aborder toutes les questions liées à cette problématique cruciale. Vous êtes intéréssé(e), préoccupé(e) par le sujet ? Vous avez des idées à apporter, une expérience à partager, des interrogations ? Ça tombe bien. À partir de ce mardi 12 mars et jusqu'au jeudi 21, chacun est invité à des ateliers de travail en ligne afin de préparer l'événement.

Une stratégie à imaginer

Le but est d'élaborer, ensemble, une stratégie pays d'adaptation au phénomène, qui sera présentée durant le forum. Citoyens, experts, entreprises ou associations, les volontaires peuvent s'inscrire en cliquant sur ce lien. Il est possible de choisir un ou plusieurs atelier(s). Les participants seront invités à un webinaire de lancement (une réunion de travail sur internet). Ils pourront ensuite amener leurs contributions en se connectant à un espace numérique dédié.

Treize thèmes

"Mobilisation des ressources financières", "ressource en eau", "infrastructures"… Treize thématiques sont prévues. Elles couvrent différents aspects du changement climatique et de ses impacts dans le pays. La Calédonie est exposée à la montée des eaux, ou encore à des phénomènes météo qui s'intensifient.

Déclarer l'urgence climatique

Au sein du gouvernement Mapou, Jérémie Katidjo-Monnier a en charge le plan d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. "Le forum, résume-t-il, va être alimenté par ces ateliers. Pour qu'on ait des idées qui viennent, de l'ensemble des acteurs - de la recherche, de l'économie, de l'agriculture et de notre jeunesse…"

Il répond à Caroline Antic-Martin et Christian Favennec.

L'ambition : présenter au Congrès une délibération pour déclarer l'urgence climatique.