Fête de l'omelette géante : Dumbéa casse des œufs depuis 40 ans

40 ans qu'une confrérie fait vivre la tradition de l'omelette à Dumbéa. Un rendez-vous gourmand, insolite et fédérateur qui attire chaque année jusqu'à 20 000 personnes. Cet anniversaire est célébré ce week-end, samedi 27 et dimanche 28 avril, avec comme point d'orgue la dégustation dimanche midi. Nous vous proposons de revenir sur ces 40 ans de fêtes en dix dates phares.

Combien d'œufs cassés depuis 40 ans pour cette fête calédonienne incontournable ? Épineuse question que voilà... Il est temps de sortir notre calculette pour tenter d'estimer le nombre de douzaines écoulées depuis 1984. Si nous partons du principe qu'une moyenne de 8000 œufs est nécessaire pour remplir la poêle chaque année, qu'on le multiplie par 40, en prenant en compte les éditions annulées... On obtient un résultat qui approche les 280 000 œufs, soit plus de 23 000 douzaines.

Mais remontons à présent le fil du temps pour mieux comprendre le succès de cet événement insolite.

An 800 : une omelette pour les démunis

Pour trouver les racines de cette fête calédonienne, il faut revenir dans le passé. Jusqu'au Moyen-Âge ! "À l’époque, en Europe, on consomme rarement des œufs, préférant attendre l’éclosion des poulets qui constituent davantage de nourriture. L’omelette est donc considérée comme du gaspillage", selon les informations partagées par la confrérie.

Pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, des seigneurs décident, malgré cette réticence, de collecter de ferme en ferme ces symboles de fécondité et de perpétuité auprès de leurs vassaux. Des œufs battus en "omelette pascale" qui seront offerts aux plus démunis.

1973 : un village d'irréductibles chevaliers près de Toulouse

Il faudra attendre un millénaire pour que cette tradition religieuse fasse son grand retour. "Une bande de joyeux drilles" relance le concept en Haute-Garonne, à Bessières précisément, une commune au nord de Toulouse. "Le ferronnier du village fabrique une poêle de 3 mètres de diamètre susceptible de cuire 2 000 œufs, et ainsi naît la Confrérie des chevaliers de l’omelette pascale de Bessières."

1984 : une première édition calédonienne sous la pluie

18 000 kilomètres plus loin, en Nouvelle-Calédonie, c'est en 1984, sous une pluie battante, que se tient pour la première fois cet événement. Une initiative impulsée par une Calédonienne, Josiane Radotin-Moreau, lorsqu'elle découvre l'omelette pascale à Bessières. Elle en parle alors au maire de Dumbéa de l’époque. Intrigué, Bernard Marant se rend en personne dans la région. "Conquis, il importe le principe de cette animation fraternelle en Nouvelle-Calédonie." Une première édition alors que le contexte politique est extrêmement tendu.

Cette année-là, les Forges d’Océanie fabriquent la première poêle de la fête : un beau bébé de 3,5 mètres de diamètre pour 720 kilos. Pour cette première édition, cinq mètres cube de bois sont utilisés pour le feu de cuisson. "Depuis, ce chiffre n’a cessé de croître et il faut allumer le brasier à l’aurore pour obtenir suffisamment de braise et chauffer la poêle à point."

1986 et 1987 : des animations spectaculaires

À partir de 1984, des dizaines de Dumbéens, parfois sur plusieurs générations, ont été intronisées chevaliers et grands maîtres de la confrérie. Parmi les têtes de proue de l'événement, Reine Chenot.

Des bénévoles motivés qui s'efforcent de proposer dès les premières éditions des animations originales. Comme le concours de la plus grande claquette du monde, remporté en 1986, par Jean Caillard. Ou encore, la même année, ce saut de 20 mètres depuis une grue... Lambert Junior se lance sur un tas de 800 cartons de bières vides recouverts d’un matelas. "On faisait venir des artistes, on avait des opportunités d’Australie, se souvient Reine Chenot, présidente de la confrérie. À l’époque, on travaillait avec notre regretté Gilbert Thong. C’est lui qui nous trouvait des artistes qui ne nous coûtaient pas trop cher. Cet Australien a sauté dans ce tas de cartons et dans la rivière."

Des animations parfois périlleuses sont imaginées pour la fête de l'omelette géante, comme ici en 1986. • ©Crédit Collection Chenot

L'année suivante, un éléphant, venu avec le cirque Whirling Circus, participe également à la fête. L'animal fait la joie des jeunes Calédoniens. "L’éléphant, c’était l’année où j’ai été désignée chevalier, poursuit Reine Chenot. En 1987, le cirque sur le parc, c’était super avec le chapiteau. C’était vraiment haut en couleurs."

En 1987, un éléphant venu avec un cirque participe à la fête. • ©Crédit Collection Chenot

1990 : de la Louisiane à l'Argentine

Après Dumbéa, plusieurs villes à travers le monde cèdent à l'appel de l'omelette géante. Abbeville en Louisiane aux Etats-Unis; Fréjus en France; Granby, au Canada; Malmedy en Belgique et Pigüé en Argentine. Le premier rassemblement international aura lieu à Dumbéa. Pour "dynamiser les relations de cette organisation tentaculaire", la commune organise, en 1990, le premier congrès de l’omelette géante, invitant des représentants de ces communes.

Cette grande fête est aussi le moyen de mettre en valeur les jumelages de la ville : Fréjus (1985), Punaauia (1991), Port-Vila (2002) et Poum (2017). Un jumelage de fraternité sera également signé en 2000 avec Lifou.

A noter qu'en 1992, à l’occasion de l’inauguration du nouvel hôtel de ville de Punaauia, une omelette géante sera réalisée en Polynésie par les chevaliers dumbéens.

1999 : la Compagnie créole sans costumes

De nombreux artistes ont animé la fête au fil des ans, comme Kassav, Nuttea ou Makoma. La Compagnie créole était sur l'estrade en 1999. "Ils sont venus avec AOM à l’époque. Sauf que la compagnie n’a pas embarqué les malles de costumes, raconte, amusée, Reine Chenot. Donc il a fallu qu’on trouve des vêtements à Clémence (Bringtown, la chanteuse du groupe). C’est Anne-Marie Fontaine (à l'époque animatrice à RFO) qui nous a aidés pour choisir des tenues. La malle n’est jamais partie de Paris. Il a fallu improviser."

2000 : la poêle voyage à Lifou

En l’an 2000, la poêle géante de l’omelette voyage pour la première fois hors de Dumbéa. Une traversée en mer à bord de La Glorieuse, vers Lifou. Une virée à Drehu en l'honneur du traité de l'amitié signé en 1987 entre les deux communes.

En 2000, la poêle voyage pour la première hors de Dumbéa, à Lifou. • ©Crédit Collection Chenot

"Toujours à Lifou, une omelette composée de 7000 œufs a été confectionnée par les chevaliers, à l’occasion de la 20ᵉ édition de la Fête de Luecila, en l’an 2004. En retour, les habitants ont offert un bougna géant à la délégation venue de Dumbéa."

Ces voyages à Lifou ont permis à la confrérie d'innover en proposant par exemple une omelette au pahatr, une fougère gourmande de Mucaweng.

2004 : un Moaï à la mairie

Thématique originale en 2004, la fête met à l'honneur l'île de Pâques. Un groupe de musique fait spécialement le déplacement de Rapa Nui. Un sculpteur participe aussi à l'événement. Il réalisera d'ailleurs un Moaï, qui est aujourd'hui encore visible à la mairie du Nord.

2006 : des oeufs baptisés

20 ans après la création de l'événement, l’entreprise Endel offre une seconde poêle à la confrérie. Elle mesure 4 mètres de diamètre et pèse 800 kilos. Elle sera même baptisée. "Il faut savoir que traditionnellement, le pain et les œufs qui seront servis aux convives sont bénis par les prêtres de la chapelle Saint-Pierre-Chanel, voisine du parc Fayard."

Baptême d’une nouvelle poêle, lors de l’édition 2006 de la fête de l'omelette. • ©Crédit Collection Chenot

Si la recette de l’omelette reste assez classique, les Calédoniens apprécient particulièrement "les éditions spéciales". Parmi les incontournables, celles à la crevette ou au saucisson de cerf (comptez au bas mot 25 kilos).

Si vous avez prévu de recevoir 3 500 personnes, voici les instructions suivies par les cuisiniers en 2006 pour une omelette digne de ce nom :

battre 9 000 œufs

battre 9 000 œufs ajouter 2 kilos de sel, 1 kilo de poivre et 2 kilos de piment d’Espelette

cuire dans une poêle tapissée de 20 litres d’huile

accompagner le tout de 3 pains de 10 kilos chacun et coupés en 3 500 tranches.

©NC la 1ere

2020 : la fête ne résiste pas au Covid

Comme de très nombreux événements, la fête sera annulée en 2020 à cause de la pandémie de Covid. En 2022, les Calédoniens sont là encore privés d'omelette. En cause notamment, les intempéries qui ont dégradé le terrain du Parc Fayard.

2024 : une omelette et un gâteau géants

40 ans, donc en 2024 ! Un anniversaire fêté en grande pompe avec de nombreux groupes de musique et de danse. Trois scènes seront proposées samedi et dimanche. Parmi les artistes présents : Ardi Panate, Florent Moro, Vincent C. ou encore Guy Raguin.

Les enfants auront droit à leur omelette le samedi après-midi à 14h20 avec le gâteau d'anniversaire. La préparation de l'omelette "pour les grands" commencera à midi dimanche. Avec une dégustation dans la foulée... L'entrée est libre et gratuite pour tous les gourmands.

Retrouvez le programme complet de l'événement en cliquant ci-dessous :