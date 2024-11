La Journée internationale des droits de l’enfant a été relayée à Dumbéa

Partager :

Dumbéa a célébré la Journée internationale des droits de l’enfant, en ce mercredi 20 novembre. Une occasion de sensibiliser au handicap, à l’environnement et aux droits des plus jeunes, à travers des ateliers et des rencontres sous la halle de Koutio.

Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant a été adoptée par les Nations-unies. C’était trente ans après la déclaration de ces droits, le 20 novembre 1959. Voilà pourquoi la journée qui leur est dédiée est marquée à cette date, à laquelle la défenseure des droits rend un rapport annuel sur la situation en France. La force d’inclure La ville de Dumbéa en a fait un événement consacré à la jeunesse. Dans le centre urbain de Koutio, la halle des sports Michel-Castex s’est transformée en espace de découverte et de sensibilisation. L’une des forces de cette journée ? L’inclusion. De nombreuses associations étaient présentes pour soutenir la cause. Les jeunes sapeurs-pompiers de Dumbea ont participé à des activités partagées avec des enfants en situation de handicap, mettant en avant des valeurs d’entraide et de respect mutuel. Nos jeunes du SAJ (Service d'accueil de jour) sont venus en inclusion, pour partager sur tout ce qui est accessibilité. Par leur présence et les valeurs qu’ils véhiculent, ça contribue au droit à la différence. Mathieu Granet, responsable médicoéducatif, Association des parents d’enfants handicapés Au-delà des animations, cette manifestation a rappelé que les droits de l’enfant sont une responsabilité collective.

