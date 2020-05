La mairie de Dumbéa remboursera la cantine et la garderie de la période du confinement

CM •

Les élèves calédoniens auront manqué plusieurs semaines de cours durant la crise du coronavirus. Les établissements scolaires avaient fermé leurs portes dès le 20 mars. Pas de cours, donc pas de cantine ni de garderie.Pour dédommager les parents, comme l’avait annoncé le maire, la ville de Dumbéa a décidé la. Ceux qui auraient déjà payé peuvent se faire rembourser la somme réglée ou la déduire de la facture des mois suivants.En outre, uneAinsi, sur l’année, les jours de fermeture auront été remboursés. Les parents auront à payerinitialement, correspondant aux jours de cantine et de garderie annulés en mars et en avril pour cause de confinement.Pour les enfants boursiers, le service de la cantine reste gratuit.Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 41 02 50 ou vous rendre sur le site de la mairie : www.ville-dumbea.nc