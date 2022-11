Un aménagement sous tension à Dumbéa-sur-mer

Des travaux sous tension et sous protection ont débuté ce mardi à Dumbéa-sur-mer, dans le quartier d'Apogoti. Les équipes ont essuyé un caillassage pendant une opération de terrassement diligentée par la Secal. L’incident est survenu non loin du pic aux Morts, un secteur dont la propriété est revendiquée par un groupement de droit particulier local.

Yvan Avril et Lina Waka-Ceou, avec Françoise Tromeur •

Des engins de chantier et des gendarmes autour. Ce mardi matin, la Secal, société d’économie mixte au service des collectivités, a lancé à Dumbéa-sur-mer les premiers coups de pelle de Cap Apogoti. Initié en 2017, ce projet a du mal à voir le jour. Quelques tensions ont accompagné les travaux.

Arrestation

Selon la Secal, "quelques actions de caillassage" ont été entreprises vers 10 heures "sur le chantier pour contester le début des travaux ainsi que la propriété du terrain". Et d’ajouter : "une seule arrestation a été réalisée sur une personne qui effectuait des jets de projectile sur les gendarmes et les travailleurs." Arrestation confirmée par les forces de l’ordre, une enquête est en cours.

Ce matin, pour situer le contexte, on a démarré les travaux du secteur 5 au niveau du Cap Apogoti. On a eu un petit groupe de bloqueurs qui ont caillassé nos équipes mais [ils] ont été rapidement maîtrisés (…). Tout est rentré dans l’ordre. Robert Kakue, directeur de la communication de la Secal

Dossier au long cours

Le dossier a connu de très nombreux rebondissements, et la mobilisation du GDPL Taku. Des procès, des référés pour préserver ce qu’une quinzaine de familles ont toujours défendu comme des terres coutumières.





J’allais partir au travail et on m’appelle pour me dire que […] les engins […] sont ici. Et sans avoir un titre exécutoire. Depuis ce matin, ils ont bouclé le quartier pour ne pas qu’on rentre. Je vais tenir, je ne vais rien lâcher. Je resterai jusqu’au bout. Roland Ohno, vice-président du GDPL Taku

Maisons individuelles

Le projet Cap Apogoti, au pied du pic aux Morts, ce seront notamment des maisons individuelles. La Secal s’engage à reloger les familles liées au groupement de droit particulier local. "On est sur un petit quartier, qui va être dans la continuité de baie d’Apogoti", décrit Clotilde Leuleu, directrice de projet pour la Secal. "C’est des petite maison avec des jardins parce qu’aujourd’hui, on voit bien que c’est la tendance, la demande des Calédoniens. On parle de jeunes couples qui s’installent avec des enfants en bas âge."

Veille de tribunal

Les premiers travaux de terrassement surviennent la veille d'un jugement attendu ce mercredi au tribunal de Nouméa. Pour les défenseurs du site, il s’agit d’une provocation. De son côté, la province Sud évoque une coïncidence : les travaux devaient débuter il y a quinze jours. Le tout s'inscrit dans un équilibre délicat : une zone d'aménagement concerté comme Dumbéa-sur-mer fonctionne en auto-financement. Les recettes, issues des ventes de terrains viabilisés aux promoteurs, couvrent les dépenses, telles que la construction des routes, des réseaux et d'équipements spécifiques. Si un projet prend du retard, cela influe sur l'ensemble.