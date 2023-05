Un bus percute un poids-lourd à Dumbéa: une passagère du car tuée, une vingtaine de personnes évacuées, le CHT déclenche son "plan blanc"

Accident exceptionnel de la circulation à Dumbéa, ce mardi. Un bus Tanéo est entrée en collision avec un camion. Une passagère a été tuée. Que ce soit pour des urgences dites relatives ou pour examen de contrôle, une vingtaine de personnes ont été transférées à l'hôpital. Le CHT a déclenché son "plan blanc" et demande aux Calédoniens d'éviter, si possible, les urgences du Médipôle, ce matin.

Françoise Tromeur •

Dramatique début de journée, à Dumbéa, où un très grave accident de la route a eu lieu vers 7h30 entre un bus Tanéo et un poids-lourd. Le car transportait une trentaine de personnes sur la voie express, dans le sens Nord-Sud. Il suivait le camion. Mais dans des circonstances qui restent à préciser, le bus a percuté le poids-lourd par l'arrière à hauteur de Nakutakoin. Une passagère est décédée, elle se trouvait dans sa soixante-et-onzième année. Un décès qui porte à 23 le nombre de tués sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année.

Ce que représente le "plan blanc"

Trois autres personnes étaient en état d’urgence relative. Mais en tout, ce sont pas moins de 21 passagers qui ont été transportés au Médipôle, ne serait-ce que pour examen de contrôle. Autant dire qu’un important dispositif de secours a été déployé. Le Centre hospitalier territorial Gaston-Bourret a même déclenché son "plan blanc", afin de pouvoir accueillir un maximum de blessés. La clinique Kuindo-Magnin a également été mobilisée.

Le plan blanc prévoit notamment l’ouverture de lits supplémentaires aux urgences, et une réorganisation temporaire des services. "Par conséquent, et pour permettre aux équipes de prendre en charge toutes les victimes, nous demandons aux Calédoniens de reporter dans la mesure du possible, toutes les venues aux urgences à cet après-midi ou de se rendre aux urgences de la clinique Kuindo-Magnin", explique le CHT dans un communiqué.

Circulation très perturbée

A 9 heures, ce drame de la route continuait à occasionner de grosses perturbations de la circulation. Il restait en effet à dégager le bus et le camion, ce qui nécessite des moyens plus conséquents que les habituelles dépanneuses. Une déviation a été mise en place.

A signaler, un autre accident sur la voie express à Dumbéa ce matin. Matériel cette fois, il s’est produit à hauteur de la piscine et du parc de Koutio, impliquant trois véhicules, et a engendré d'importants bouchons. Le temps d’évacuer les voitures, il fallait en effet rouler sur une seule voie.

Plus de précisions à venir