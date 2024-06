Crise en Nouvelle-Calédonie. Epuisés, les pompiers de La Foa demandent des renforts en urgence

Le Syndicat intercommunal à vocations multiples Sud (SIVM) sud demande l'envoi de renforts de la sécurité civile en urgence à la caserne de Fonwhary, à La Foa. En effet depuis dimanche, les sapeurs-pompiers, qui sont épuisés voire choqués pour certains, font face à une montée de la violence des militants de la CCAT.

Dans un courrier envoyé mardi à la Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, le Syndicat intercommunal à vocations multiples sud (SIVM) évoque "l'épuisement moral des équipes, majoritairement constituées de pompiers volontaires, qui sont en prise directe, de jour comme de nuit, avec les stigmates d'une dégradation de la situation dans le pays."

Jets de pierres

En effet, les épisodes de confrontation avec les militants de la CCAT se multiplient ces derniers jours. Dimanche dernier, alors que les forces de l'ordre font fuir les barragistes à la sortie nord de La Foa, un individu s'introduit dans la caserne voisine, dérobe un véhicule de secours et force le portail. Les pompiers présents essuient des jets de pierres, mais ne parviennent pas à empêcher le vol. Depuis, certains restent choqués.

Pour intervenir de manière sécurisée

Comme ce qui s'était fait dans le Grand Nouméa au plus fort des émeutes, le président et le secrétaire du SIVM sud, les maires Régis Roustan et Pascal Vittori, sollicitent un dispositif de renfort des équipes de sécurité civile. Le nouveau pôle vie de la caserne de Fonwhary, inauguré en décembre, peut accueillir des soutiens humains dans de bonnes conditions. Et permettre de continuer à intervenir de manière sécurisée sur les communes de Farino, La Foa, Moindou, et Sarraméa.

Si la DSCGR n'est pas en mesure de répondre favorablement à cette requête, les auteurs demandent à ce que cela soit signifié au Haut-commissaire, afin qu'il donne suite à cette sollicitation dans les meilleurs délais.

Des tirs de projectiles à Dumbéa

Dans l'agglomération aussi, on constate une augmentation des violences à l'encontre des pompiers. Lundi, les pompiers de Dumbéa, ont essuyé des tirs de projectiles au niveau du pont des érudits, alors qu'ils transportaient une personne en urgence vitale au Médipôle.

Des attaques condamnées par le directeur de la sécurité civile, Frédéric Marchi-Leccia, invité du journal de mercredi soir. "En tirant sur les secours, on tire sur les enfants du pays. Les pompiers de Calédonie sont d'abord des enfants du pays", a-t-il déclaré.