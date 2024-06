Crise en Nouvelle-Calédonie : le festival du cinéma de La Foa reporté

Face à la situation encore très compliquée en Nouvelle-Calédonie, le festival du cinéma de La Foa est reporté. La 26e édition devait avoir lieu du 28 juin au 7 juillet prochain. Elle est pour l'heure décalée "à une date ultérieure".

Les salles obscures de Nouvelle-Calédonie n'accueilleront pas le festival du cinéma de La Foa, en ce mois de juin. Chaque année, la période est dédiée à la mise en lumière du septième art, avec une sélection de films et de courts-métrages. L'occasion aussi de mettre en valeur les productions audiovisuelles calédoniennes. Un rendez-vous incontournable, dont la date est décalée cette année, en raison de la crise en Nouvelle-Calédonie.

"Le festival, ce n'est pour le moment pas la priorité"

La 26e édition devait débuter le 28 juin prochain et se dérouler jusqu'au 7 juillet. Elle est pour l'heure reportée, pour des raisons humaines et pratiques. "D'habitude, c'est un moment placé sous le signe de la fête et du rassemblement. Pour le moment, les Calédoniens tentent d'assurer leurs besoins primaires. Le festival, ce n'est pour le moment pas la priorité", révèle Delphine Ollier Vindin, déléguée générale du festival ce mardi 4 juin.

L'édition 2024 est donc mise en suspens, "par respect pour ceux qui ont eu de lourdes pertes humaines et matérielles, et ceux qui sont empêchés de tenir quoi que ce soit", ajoute la déléguée générale du festival. "On adopte une posture discrète et c'est aussi une marque de respect. On fera ce qui est possible, à l'heure où ça sera possible".

Report à une date ultérieure

Plusieurs invités, professionnels de l'audiovisuel, ont dû annuler leur venue sur le territoire. Des masterclass et formations étaient aussi au programme, pour cette édition 2024 tournée vers l'axe professionnel du septième art.

Comme chaque année, des projections dans les trois provinces, à destination du jeune public étaient aussi prévues en province Nord, Sud et Iles.

La 26e édition pourrait être reportée à la fin du mois d'août. "Mais c'est encore trop tôt pour le dire. D'ici mi-juillet, on fera une annonce de report et à quelle date. Pour le moment, ce n'est pas la priorité", assure Delphine Ollier Vindin.