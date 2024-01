Dispositif "LAPS" : quand les collectivités aident à devenir propriétaire

Accompagner les familles dans l'accession à la propriété. C'est le but du "LAPS", dispositif co-financé par l'Etat et la Province Sud. Lundi matin à Dumbéa-sur-Mer, une mère et ses deux enfants ont reçu les clés de leur nouveau logement.

Martin Charmasson (Charlotte Mestre) •

Après 3 ans d’attente, Jessy Pouahili a pris prend officiellement possession de sa maison F4 de 73 m2 et 20 m2 de terrasse. Coût de l’acquisition du terrain et de la construction de la maison : 19 millions de francs pacifique. Mais sur ce total, Jessie a reçu une aide de 4,5 millions, via un programme d’accession à la propriété.

Un dispositif LAPS, co-financé par l’Etat et la province Sud dont le but est "d’accompagner les familles dans les démarches administratives qui sont très difficiles, explique Muriel Malfar-Pauga, présidente de la commission "Habitat" de la province Sud. C’est deux, trois, parfois cinq ans d’accompagnement pour faire en sorte que les personnes ne soient pas endettées et puissent accéder à à un crédit bancaire. Nous avec l’Etat et la province, on vient en complément pour lui permettre d’accéder à la propriété."

Un accompagnement complet

Sur les 4,5 millions d’aide, l’Etat en apporte la plus grande partie, 3,3 et la province Sud complète. Mais le soutien n’est pas que financier. Un accompagnement complet dans les démarches administratives et bancaires est assuré par la société d’économie mixte Sud Habitat. "En fait, moi j’étais juste là pour signer les documents se souvient Jessy Pouahili. C’est eux qui m’ont conseillée, c’est eux qui ont fait toutes les démarches."

Parmi les bénéficiaires de ce dispositif, de nombreuses mères célibataires. Au total, on compte 15 logements aidés en province Sud dont 11 pour le seul quartier de Dumbéa-sur-Mer.