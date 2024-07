Crise en Nouvelle-Calédonie : à l'île des Pins, la moitié du personnel médical du dispensaire de Vao sur le départ

À l’île des Pins, l’accès aux soins pourrait devenir problématique dans quelques semaines. L’effectif du dispensaire pourrait être réduit de moitié, dès le 31 août. Du personnel médical va quitter l'île car il ne se sent pas en sécurité. Des départs qui impacteront la prise en charge des patients.

La moitié des soignants du dispensaire de Vao, à l'île des Pins, ont annoncé leur départ pour ce 31 août. En effet, ils ne se sentent pas en sécurité sur l’île. Certains ont même subi des menaces et agressions, ces dernières semaines. "On a des professionnels de santé qui ont annoncé leur départ", confirme Nicolas Pannier, secrétaire général de la province Sud. "Plusieurs d'entre eux ont été agressés et menacés, c'est inacceptable, on comprend qu'ils veulent se protéger. Pour nous, c'est incompréhensible, on est en train de mettre en danger la santé des patients de l'île des Pins parce que certains s'évertuent à pousser dehors ceux qui travaillent au CMS", continue-t-il.

Impact sur les patients

Une phase de recrutement sera lancée par la province Sud, mais reste à savoir si les professionnels de santé voudront travailler à l’île des Pins, dans ce contexte. L’impact sera inévitable sur la prise en charge et le suivi des malades, des femmes enceintes ou encore l’organisation des urgences, selon Nicolas Pannier : "si demain on n'a plus ce personnel, on ne pourra plus assurer ces missions, on fermera certains jours le CMS car on ne sera plus en capacité d'accueillir les patients."

Le secrétaire général assure également que la province Sud suit de près le réapprovisionnement des médicaments sur l’île.

