Le dispensaire de l’île des Pins ferme faute de médecin

En raison de la pénurie de personnel médical qui touche la Nouvelle-Calédonie, le centre médico-social de l’île des Pins doit fermer ses portes dès lundi 16 septembre.

La Nouvelle-Calédonie manque de médecins et d’infirmiers, au point de devoir faire appel à la réserve médicale. Dernière victime en date de cette pénurie, le centre médico-social (CMS) de l’île des Pins qui “ne peut plus assurer les consultations médicales, faute de médecin”, et ce “à compter de ce jour”, soit lundi 16 septembre, précise la province sud.

Appel à la prudence

En cas d’urgence, il faudra donc composer le 15 pour être aiguillé par un médecin. Les malades disposant d’une ordonnance pourront faire renouveler leur traitement auprès de la pharmacie de l’île. La province sud conseille toutefois “aux patients fragiles et aux femmes enceintes de se rapprocher de la Grande Terre et recommande à la population générale de l’île la plus grande prudence.” Elle assure déployer “tous les efforts” pour recruter des médecins et rétablir le fonctionnement médical du CMS.