L'Etat mobilise la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie

Dans un communiqué, le Haut-Commissariat annonce la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, onze professionnels sont attendus sur le territoire.

L'information rappellera probablement à beaucoup la crise Covid. Par voie de communiqué, le Haut-Commissariat annonce la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie "pour répondre aux besoins en personnels médicaux du territoire".

Au total, onze personnes arriveront dans les prochaines semaines et seront déployées "au Médipôle et au centre hospitalier du Nord", précise le communiqué. Dans le détail, il s'agit de deux urgentistes, quatre généralistes, trois oncologues et deux pédopsychiatres. Le représentant de l'Etat ne précise toutefois pas la répartition prévue des personnels entre les deux établissements.

Une deuxième mobilisation

Ce n'est pas la première fois que la réserve sanitaire est mobilisée depuis le début de la crise. Deux chirurgiens avaient ainsi rejoint les rangs du Médipôle en mai dernier, pour une durée de trois semaines. Cette fois-ci, la mobilisation devrait être plus longue d'après nos informations.

Contrairement à la période du Covid, au cours de laquelle plus de cent réservistes avaient appuyé les effectifs locaux, ce sont les établissements hospitaliers qui prendront en charge le traitement des professionnels.