Reprise des vols réguliers contre service minimum : Aircal et le collectif des usagers de Kunié en désaccord

Depuis le 7 août, l'aérodrome de l’Île des pins est bloqué par le Collectif des usagers de Kunié qui demande des horaires de vols aménagés, une baisse des tarifs du fret et la mise en place d’un tarif unique pour les locaux. Après des discussions mercredi 16 août, il était question de reprendre une rotation d'Air Calédonie par jour, mais les négociations sont loin d’être finies.

Nina Clément (édité par Julie Straboni) •

La situation n’est toujours pas réglée entre la compagnie Air Calédonie et le Collectif des usagers de Kunié. Après les discussions du 16 août, le collectif avait accepté la reprise d’un vol par jour, notamment destiné au transport des étudiants, des personnes malades ou âgées, et des employés. Pourtant ce jeudi, Aircal annonce la reprise de ses vols réguliers.

L’aéroport de l’Île des Pins étant de nouveau exploitable ce matin, la compagnie met tout en œuvre pour reprendre ses vols réguliers. Les passagers ayant déjà leur réservation de confirmée pourront voyager en priorité et les places disponibles sont dès à présent ouvertes à la réservation. La compagnie se réjouit de pouvoir à nouveau desservir l’Île des Pins et remercie ses passagers pour leur compréhension. Communiqué d'Air Calédonie, jeudi 17 août

Une déclaration surprenante pour Johanes Vakié, le porte-parole du collectif : "mercredi, Aircal avait décidé avec nous de reprendre un service minimum. On a donné notre parole. Si les gens s'amusent à vouloir jouer au chat et à la souris avec nous, ça ne tient qu'à eux. Je l'ai annoncé mercredi au Haut-commissaire et au gouvernement... Maintenant chacun va assumer ses responsabilités."

A Magenta, deux vols sont prévus à destination de l'aérodrome de Moue cet après-midi, à 15h30 et 17h30.

En attente de la réunion du 24 août

De son côté, Aircal justifie l'annonce de la reprise de ses vols réguliers : si les normes de sécurité sont respectées, les avions peuvent décoller selon Marion Gentelet, directrice commerciale de la compagnie aérienne. "Pour nous l'aéroport est opérationnel d'un point de vue de l'exploitation aéronautique, c'est ce sur quoi on se base. Si l'aéroport n'est plus opérationnel, on n'enverra pas nos avions. C'est pas plus compliqué que ça pour nous d'un point de vue règlementation, sécurité aéronautique... Qui sont les conditions pour lequelles ont peut - ou pas - exploiter."

Le collectif de Kunié doit s’exprimer cet après-midi sur la suite des événements. Une rencontre entre les différentes parties et le gouvernement est prévue le 24 août prochain. Si leurs demandes ne sont pas honorées à ce moment-là, le collectif se dit prêt à reprendre le blocage.