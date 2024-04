VIDÉO. L’igname et le bulime à l’honneur ce week-end à l’Île des Pins

La troisième fête de l’igname et du bulime bat son plein à l’Île des Pins, ce week-end. Les huit tribus de l'île ne ménagent pas leurs efforts pour valoriser l'héritage culturel de l'île. Reportage vidéo.

Jeannine, originaire de la tribu de Wapan, s’est levée aux aurores pour éplucher et couper les ignames nouvelles, râper le coco, presser le jus et faire chauffer les marmites de bougna.

Quelques mètres plus loin, toujours sur la pelouse du stade de Vao, où se déroule la troisième fête de l’igname et du bulime de l’Île des Pins, Ludivine s'occupe de préparer une partie des 600 bulimes qu'elle a collectés la semaine dernière. Escargots farcis avec du riz, nems escargots, quiches à l’escargot, brochettes d’escargots... Elle propose toute une déclinaison de recettes aux visiteurs.

Danses, concerts, tournois sportifs...

A l’approche du déjeuner, ils sont de plus en plus nombreux à faire la queue devant les stands. L'escargot à la longue coquille ovale ne peut en effet être dégusté qu'à l'Île des Pins. L'espèce étant menacée, son export est en effet interdit.

Au programme, en plus des dégustations et des concours culinaires, danses traditionnelles, concerts, tournois sportifs et départs en pirogue attendent le public