Le tour VTT des jeunes de 10 à 14 ans a débuté, au Kuendu Beach

Le comité de cyclisme de la province sud a lancé un tour VTT, lundi 24 janvier, pour les 10 à 14 ans, au Kuendu Beach (Nouméa). Des jeunes motivés ont pris le départ de la première étape. Des circuits de plusieurs kilomètres, avec des passages techniques, sont au programme.

Martine Nollet (Gédéon Richard) •

Certains sont des licenciés, d’autres pas, mais la motivation est au rendez-vous chez les jeunes cyclistes. Une dizaine d’enfants ont pris le départ du tour VTT, lundi 24 janvier, à 8 heures dans la plaine du Kuendu Beach, à Nouméa. A l'instigation du comité de cyclisme de la province Sud, ils ont déjà passé deux heures et demie sur leur VTT.

"De la boue partout"

Anouk est la seule fille du groupe de cyclistes. "Je suis contente. J'ai adoré les côtes, j'aime bien marcher et rouler dans la boue. Moi, je suis un peu kayafou, je fais n'importe quoi dans les descentes", témoigne-t-elle. "Nous sommes passés sur le bord de plage et nous avons fait de petits exercices de slalom et on nous a chronométré", raconte un deuxième enfant. "C'est trop cool, mais la première montée était très dure. Il y a plein de boue partout", rapporte un troisième. "Il n'y a pas trop de difficultés, ils écoutent bien. Cela s'est bien passé, aujourd'hui. Après, à nous de faire en sorte que chacun trouve son plaisir", poursuit un encadrant.

Renato Porterat, président du comité de cyclisme de la province sud. Il revient sur les conditions pour participer à ce tour VTT. "C'est ouvert à tous les enfants de 10 à 14 ans qui savent bien faire du vélo. Nous sommes limités à 30 personnes, encadrement compris", explique-t-il.

Pour ceux qui sont déjà licenciés, c'est du perfectionnement. Et pour ceux qui ne le sont pas, c'est un moyen de découvrir l'ambiance qui règne chez les jeunes cyclistes. Il y en a peut-être un ou deux qui vont prendre des licences. Pour nous, c'est une grande victoire d'amener des jeunes au vélo Renato Porterat, président du comité de cyclisme de la province Sud

Slaloms, côtes, passages dans la boue, passages chronométrés, les épreuves proposées aux jeunes vététistes sont nombreuses. • ©Martine Nollet / NC la 1ère

Encore des places disponibles pour participer

Les coureurs seront aux Boucles de Tina, mardi, et à Magenta, mercredi. Ils se rendront ensuite sur la commune de Dumbéa, à Katiramona ou à Koutio, jeudi, avant une finale sous forme de course d’orientation qui sera disputée à Koé, vendredi. Il reste encore quelques places pour participer.

Renseignements et inscriptions auprès de Renato Porterat, au 78 09 27 et à comiteprovincialsuddecyclisme@gmail.com

Ecoutez les témoignages recueillis par Martine Nollet :