Meurtre de Moindou : les deux accusés condamnés à 15 ans de réclusion

Deux hommes de 26 et 21 ans étaient jugés aux assises de Nouméa pour violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 18 juin 2018, à Moindou, un habitant était mort après avoir reçu plusieurs coups à la tête. Les deux accusés ont écopé de 15 ans de prison.

Une histoire de violence sur fond d'alcool... Et visiblement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, en substance, les contours de ce dossier examiné pendant deux jours par le jury des assises de Nouméa. Les faits remontent au 18 juin 2018. Lors d’une fête très alcoolisée à Moindou,t sur un chemin du village. Il a reçu de nombreux coups à la tête. Depuis deux ans, la famille de la victime attendait des réponses. A défaut d'en avoir au procès, le jury des assises lui livrera au moins un verdict. Il a condamné les deux accusés, âgés de 26 et 21 ans, à une peine de 15 années de réclusion criminelle, assortie d'un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans.Dans le box des accusés : deux hommes originaires de la même commune. Face aux jurés, l’un d'eux,, a fanfaronné. L’autre, plus âgé, était confus. Interrogés sur les faits, les deux accusés ont reconnu la violente dispute qui a éclaté ce soir du 18 juin 2018, à Moindou. Mais ils ont refusé d’endosser la responsabilité de la mort de la victime et, comme l'a souligné l’avocate générale Claire Lanet.Le ministère public a requis 20 ans de réclusion criminelle pour le plus âgé des deux accusés et une peine minimum de 18 ans de réclusion, avec un suivi socio-judiciaire pour le cadet.De son côté, la défense a remis en doute le bien-fondé de l’accusation du fait qu'au procès,, à la suite du drame.Depuis le début du procès, la famille de la victime a insisté sur le caractère calme et bienveillant du défunt. Entendue à la barre, sa fille unique, en pleurs, a témoigné des qualités de son père, un quinquagénaire « marginal, aimé de tous ». Une description similaire à celle livrée par le père du défunt, un ancien conseiller municipal de Moindou, étiqueté Union Calédonienne.Dans sa plaidoirie, Me Milliard, l'avocat de la partie civile, a évoqué « une meute qui s’est acharnée sur la victime » avant de souligner « que les accusés n’(avaient) aucun remord ».