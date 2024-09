Au Mont-Dore, le club hippique La Cravache a demandé de l'aide et elle est arrivée au galop

A peine lancé son appel à l'aide, un élan de générosité a eu lieu en faveur du club hippique de La Cravache, isolé à Plum, dans le Sud du Mont-Dore, par le blocage de la route provinciale. L'association connaît d'importantes difficultés, notamment financières.

La présidente de La Cravache a fait connaître la situation sur les réseaux, vendredi 20 septembre. "Nous faisons face à une situation très difficile depuis maintenant quatre mois en raison du blocage de la route, qui a gravement impacté notre club, a publié Mailys Pouilly. La situation financière est catastrophique, et nous n'avons plus les ressources nécessaires pour nourrir nos chevaux, qui souffrent d'un état de maigreur avancé."

Cagnotte en ligne

Suivaient encore quelques lignes, illustrées par l'image d'un cheval émacié. Le texte et la photo introduisaient une cagnotte en ligne au profit de l'association établie à Plum, dans le Sud du Mont-Dore. Message bien reçu. En vingt-quatre heures, une centaine de personnes se sont mobilisées. Après deux jours, dimanche midi, la cagnotte approchait les 560 000 francs de dons, auxquels s'ajoutent des granules et du foin. Mailys Pouilly n'en est pas revenue. "Les gens se sont vraiment mobilisés, que ce soit par la cagnotte ou en achetant directement des granulés et du foin."

Ça fait chaud au cœur de voir autant de personnes se mobiliser pour le bien-être des animaux. Mailys Pouilly, présidente de La Cravache

Ça devenait insupportable

Le club hippique compte une vingtaine de chevaux dans son écurie. Ses caisses n’étaient déjà pas au mieux depuis le début de l’année, explique la présidente. La crise qui a secoué le pays à la mi-mai n’a fait qu’empirer les choses. Avec des chevaux isolés et des bénévoles fatigués, il devenait urgent de trouver une solution. "On ne pouvait pas les laisser comme ça. C'était très compliqué de trouver du foin et des granulés. On ne tournait qu’à l'herbe et c'était la palefrenière qui s'en occupait sept jours sur sept. Ça devenait insupportable, pour eux comme pour les personnes restées là-bas."

Pas de stages pour l'instant

Au-delà de la solidarité, La Cravache espère une réouverture au plus vite de la traversée de Saint-Louis, pour permettre entre autres la reprise des stages équestres. Il n'y en a plus. Petit bol d'oxygène samedi, l'association a proposé des promenades à dos de poney, lors d'un événement familial organisé par le camp militaire de Plum.