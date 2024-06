Crise en Nouvelle-Calédonie : les forces de l'ordre mobilisées sur une grande opération à Saint-Louis au Mont-Dore

Les forces de l’ordre tentent depuis tôt ce jeudi matin, de libérer l’axe routier entre Saint-Louis et la Coulée, au Mont-Dore. Une tentative pour l’heure mise en pause. Les véhicules blindés de la gendarmerie ont quitté les lieux, les pneus détruits.

De nombreux tirs, ont été entendus tôt ce jeudi matin, entre la tribu de Saint-Louis et la Coulée, au Mont-Dore. Les forces de l’ordre tentent depuis l'aube, de libérer l’axe routier. Entre 100 et 150 hommes ont été mobilisés. Deux helicoptères dont un Puma ont surveillé le quartier, en basse altitude.

Une opération pour l’heure écourtée, les blindés de la gendarmerie ont quitté les lieux dans un état déplorable, pour certains les pneus détruits. C’est dire combien l’initiative est complexe et dangereuse.

Une centaine de gendarmes et membres du GIGN sont toujours sur site.

Débarrasser les axes routiers du sud du Mont-Dore

“Les forces de l’ordre, avec leurs nouveaux camions ont passé Saint-Louis. Ça a tiré de partout. L’objectif, c’est de débarrasser toutes les routes du Sud. Au-delà de Saint-Louis”, explique Michel Baudry, adjoint au maire du Mont-Dore en charge de la sécurité, des biens et des personnes.

“Ils ont réussi à retirer ce qu’il y avait sur la route, mais les barragistes remettent ensuite les détritus sur l’axe. Le centre commercial est fermé depuis ce matin. Ils ont pu déblayer du côté de Plum, mais c’est très compliqué. Pour le moment, ils mettent tout sur le bord de route en attendant d’intervenir dans la journée et essayer de récupérer les détritus qu’il peut y avoir”, poursuit l’élu municipal.

Les blindés mobilisés au Mont-Dore pour déblayer les axes routiers, avec les pneus crevés ce jeudi 13 juin 2024. • ©NC la 1ère

"On nous a demandé de rebrousser chemin"

Une opération d’ampleur qui a surpris les habitants de la commune. Nathalie réside à Plum. Elle a dû rebrousser chemin, ce matin. “Il était environ 6h45, lorsque j’ai quitté Plum. Arrivée au niveau du rond-point du casino du Mont-Dore, on nous a demandé de rebrousser chemin”, détaille l’habitante de Plum. Des trajets à risque, avec la multiplication des vols de véhicules sur la commune. “Le matin, on part avec une boule au ventre et on prie, pour ne pas se faire carjacker”, poursuit Nathalie.

Des habitants qui tentent de s’organiser. “Avec des amis, on s’appelle et on descend à plusieurs véhicules pour se suivre. Comme ça on sait qu’on est pas tout seul sur la route, notamment celle de la tribu de Saint-Louis”, ajoute l’habitante de Plum.