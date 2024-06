Crise en Nouvelle-Calédonie : les exactions se multiplient, dans la partie Sud du Mont-Dore

Appels à faire preuve d’une grande prudence, dans le Sud du Mont-Dore isolé depuis près d'un mois, où des exactions se succèdent. Une maison a subi un incendie lundi soir à La Coulée et plusieurs vols de voiture sont recensés, ces derniers jours.

Une habitation a été en grande partie détruite par le feu, lundi soir, à Porte-Dore. Un lotissement de La Coulée desservi par la route de la Corniche. En plus de l’incendie, il a été signalé un vol de véhicule. Divers vols de voiture sont en effet constatés ces derniers jours, dans la partie Sud du Mont-Dore, aussi bien par la mairie que les forces de l’ordre ou l’Association citoyen mondorien.

"Carjacking" à La Coulée

Celle-ci énumère plusieurs cas de "carjacking". C’est, en substance, quand un véhicule est dérobé au passage de l’automobiliste en le forçant à sortir, par la menace ou la violence physique. Il en était encore question ce mardi. Une personne a prévenu qu’elle s’était fait ainsi voler sa voiture, en début d’après-midi, toujours à La Coulée, côté école La Rizière.

Autre exemple de vol de véhicule : lundi en fin de journée, dans le quartier spécifiquement appelé Mont-Dore Sud (c’est entre le Vallon-Dore et Plum), à proximité d’une maison de retraite.

"Ça devient très compliqué"

"Il y a de plus en plus d’exactions qui sont commises au Mont-Dore, notamment à La Coulée. Ça devient très compliqué", réagissait Florent Perrin, président de Citoyen mondorien, interrogé ce mardi après-midi par NC la 1ère. "Il est temps que les forces de l’ordre interviennent."

Dans ce contexte anxiogène, les quelques barricades qui ont été érigées pour fermer des rues dans la partie Sud de la ville semblent appelées à se multiplier. "À Porte-Dore, cet après-midi, décrivait-il justement un peu plus tard, une bonne cinquantaine de personnes se sont réunies et ont décidé de surveiller et de barricader leur quartier."

Florent Perrin interrogé par Marion Thellier

©nouvellecaledonie

"Soyez attentifs"

L’adjoint au maire en charge de la sécurité a mentionné sur notre antenne tant la maison brûlée que certains vols de voiture, toujours ce mardi. Il faisait en même temps le point sur les axes routiers. Encore plusieurs barrages filtrants, des chicanes et de nombreux obstacles à éviter. "Soyez attentifs", conseille Michel Baudry aux Mondoriens du Sud, "et si vous pouvez rester chez vous, c’est mieux. Ou prendre la navette."

Passer par la mer

Navettes qui continuent à naviguer entre le wharf du Vallon-Dore et la baie de la Moselle à Nouméa, avec également la desserte de Port-Boulari, la marina proche de la mairie. Et cela tant que le tronçon de route provinciale reliant le Nord au Sud n'est pas sécurisé.

Après le ravitaillement du Sud Mont-Dore en carburant, le 9 juin 2024, très longue file d'attente près d'une station-service de la Coulée. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Enfin du carburant et du gaz

C'est par la mer qu'ont commencé à arriver les ravitaillements très attendus en carburant et en gaz. Dimanche 9 juin, après quatre semaines de crise, une barge amenait cinq camions-citernes et un camion de transport de bonbonnes. De quoi commencer à réapprovisionner les pompes des trois stations-service situées dans le Sud Mont-Dore. Celle de Plum a aussi pu délivrer des bouteilles de gaz.

Voilà qui a été rendu possible par des travaux menés en urgence, ce week-end, sur la mise à l'eau. Un ouvrage provisoire a été aménagé sur une partie de l'emprise, afin de réceptionner des barges avec de plus grands volumes.