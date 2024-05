Crise en Nouvelle-Calédonie : cette vidéo qui montre les conditions épiques de circulation sur la RP1, au Mont-Dore

Une minute d'images pour expérimenter, en toute sécurité, l'aventure, plutôt périlleuse, que représente la circulation entre le Nord et le Sud du Mont-Dore, en ces temps de barrages routiers. Une internaute a diffusé sur les réseaux sociaux son vécu de conductrice dans la traversée de Saint-Louis.

Elle venait de passer deux semaines sans quitter la partie Sud du Mont-Dore. Lundi, Eliane a publié sur internet une vidéo intitulée "cet après-midi 27 mai 2024 vers 14h15, passage de Saint-Louis". Accélérée, pour pouvoir être diffusée en ligne, et habillée avec une musique prenante. Vingt heures plus tard, la séquence d'une minute était partagée au moins 680 fois. Elle plonge les internautes dans le véritable périple que représente en ce moment le fait de rouler sur la RP1, seul axe à desservir le Sud du pays.

Incertitude

Ce 27 mai, Eliane et les siens "descendent" vers Nouméa par la route pour raisons professionnelles. Avec les mêmes incertitudes que beaucoup d'automobilistes (on l'évoquait ici, vendredi). Sur les réseaux sociaux, des questions reviennent jour après jour. Est-ce qu'on peut passer à Saint-Louis ? Est-ce que c'est dangereux ? À quel point ? Les autorités, municipales par exemple, confirment que la circulation sur la RP1 est possible sur ce tronçon. Mais pas sécurisée, ni conseillée.

"Je ne savais pas si c'était déblayé ou pas"

Pourtant, un certain nombre d'habitants roule de La Coulée à Saint-Michel. Sans forcément oser filmer. "J'étais frustrée de ne pas voir d'images", explique Eliane. "Je savais que c'était filtrant. Pas si ça avait été déblayé ou pas. J'avais entendu que la route avait été nettoyée. Mais il n'y avait pas d'images pour confirmer ou infirmer." Lundi, c'est dans ce flou qu'elle expérimente à son tour la liaison Sud-Nord du Mont-Dore.

Barrages et obstacles

La famille franchit tout sans encombre. Les barrages d'opposants au dégel du corps électoral. Les innombrables obstacles petits et gros éparpillés sur la chaussée, qui obligent à slalomer et à partager la voie avec les autres véhicules. "On est passés sans problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas." Au retour, la conductrice décide de filmer. "Il faut que la population voit comment est la route, et que ça passe." Elle pose le téléphone sur un support et lance une vidéo en direct, à partir de La Conception. Il se trouve que le live va couper vers Thabor. D'où cette vidéo, à part, de la traversée de Saint-Louis.