DIRECT. Émeutes en Nouvelle-Calédonie : fin de la visite présidentielle, mission de médiation, la situation au lendemain de la visite d’Emmanuel Macron

De son côté Nicolas Metzdorf, député de la deuxième circonscription, se réjouit des décisions prises à l’issue des réunions avec Emmanuel Macron, hier soir. “Sur le texte, il respecte le calendrier initial, puisqu’il a dit qu’il n’y aurait pas de passage en force dans un premier temps. Il n’y a ni retrait ni suspension. On essaie de trouver un accord, et on fait le point dans un mois. Dans un mois, on voit si y’a accord ou pas et le président prendra ses responsabilités”. Écoutez sa réaction, recueillie par Alban Mikoczy.