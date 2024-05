Crise en Nouvelle-Calédonie : le gouvernement alerte sur "une pratique illégale des prix réglementés"

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie condamne ce jeudi dans un communiqué le pratique de certains commerçants "qui profitent des circonstances pour augmenter de manière exagérée les prix de leurs produits dont certains sont réglementés, rendant cette pratique totalement illégale".

L’exécutif calédonien alerte sur les dérives des prix réglementés. "Une pratique inacceptable et intolérable" selon le communiqué du gouvernement qui souligne qu’en cette période de blocages et de saccages, "la solidarité et la responsabilité collective doivent primer".

Des mesures strictes de contrôle des prix

"Le gouvernement tient à rappeler à l’ensemble des commerçants l’importance de pratiquer des prix contrôlés, justes et raisonnables", continue le communiqué. Pour lutter contre les abus, "le gouvernement va mettre en place des mesures strictes de contrôle des prix".

Depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie et notamment à Nouméa et dans le Grand Nouméa, l’alimentation est un sujet de préoccupation majeure. Plus de 240 entreprises et commerces auraient subi incendies, saccages et pillages selon un décompte du Medef. Le gouvernement a fait de l’accès à l’alimentation, une urgence.