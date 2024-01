Le Mont-Dore lance sa campagne de recrutement de jeunes sapeurs-pompiers

Pour tenter d’endiguer le manque de forces vives dans les années à venir, le Mont-Dore organise une campagne de recrutement de jeunes sapeurs-pompiers. Les candidats, âgés de 11 à 18 ans, ont jusqu’au 31 janvier pour s’inscrire.

Cedrick Wakahugnème (Julien Mazzoni) •

L'actualité de ces derniers jours sur le Mont-Dore, en proie aux incendies, coïncide avec la nouvelle campagne de recrutement de jeunes sapeurs-pompiers de la commune. La question du renouvellement des effectifs des casernes préoccupe les communes.

On prend des effectifs d'une caserne pour en renflouer d'autres, mais le souci, c'est qu'il y a moins de personnes disponibles pour d'autres interventions que les incendies. Cédric Tabry, président de l'Association des JSP du Mont-Dore



"On voit aujourd'hui la situation avec les feux de brousse : toutes les casernes du territoire sont débordées, explique Cédric Tabry, le Président de l’Association des jeunes sapeurs-pompiers du Mont-Dore. On prend des effectifs d'une caserne pour en renflouer d'autres, mais le souci, c'est qu'il y a moins de personnes disponibles pour d'autres interventions que les incendies. Ces recrutements sont importants. On a déjà un panier de volontaires prêts à intervenir."

Jauger leur motivation

Les jeunes sapeurs-pompiers ne seront pas directement affectés dans les effectifs des casernes. Pendant quatre ans, tout au long de l'année scolaire, souvent les mercredis et les samedis, ils suivront plusieurs formations de secourisme : comment réagir en cas de malaise, apprendre à garder son sang-froid, connaître les bons gestes lors d'interventions sur des feux de brousse ou des accidents de la route. Cette période va permettre de jauger la motivation du candidat.

Détecter du potentiel

"L'objectif, c'est de détecter du potentiel, mais aussi de leur donner des bases et des outils pour leur formation dans la vie de tous les jours, poursuit Cédric Tabry. Parce que malheureusement, on a toujours besoin d'un geste qui sauve. C'est quand même un minimum d'apprentissage de sécurité pour tout le monde."

Inscriptions jusqu'à fin janvier

L'an dernier, deux jeunes pompiers volontaires ont validé leur cursus. Ils pourront être appelés en fonction des besoins des casernes. Certains choisissent de partir se perfectionner en Métropole. Les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin du mois de janvier.