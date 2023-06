Mont-Dore : une rentrée particulière pour les écoliers des Coccinelles

Après quinze jours de vacances au cours desquels un incendie a endommagé le réfectoire de la maternelle Les Coccinelles, au Mont-Dore, les 120 élèves ont pu reprendre le chemin de l'école comme tous leurs petits camarades. Tout a été organisé pour que rien ne change. Ou presque.

Maurice Violton (avec Cécile Rubichon) •

"Les parents étaient inquiets mais les services de la mairie ont réagi très très vite", explique Anne Clément, la directrice de l'école Les Coccinelles, située au Mont-Dore. Dans la nuit du 5 au 6 juin, alors que les vacances scolaires commençaient juste, un incendie s'y est déclaré. Le réfectoire, l'abri de jardin et des installations électriques ont été endommagés. Mais les 120 élèves ont pu reprendre le chemin de l'école presque comme si de rien n'était ce lundi.

Une salle de classe a été aménagée pour servir de réfectoire aux 70 à 80 demi-pensionnaires. Ils y déjeuneront en deux groupes, comme auparavant. Seul changement : les plats seront livrés chauds par le prestataire. Ils étaient jusque-là réchauffés sur place.

Les travaux de désinfection se poursuivent

Les travaux de nettoyage et de désinfection du réfectoire se poursuivent. Ils devraient coûter entre 10 et 15 millions de francs et durer plusieurs mois. En attendant, "nous sommes en mesure d’accueillir les enfants dans le respect des normes d’hygiène" dans les autres pièces, assure la directrice. Une réunion d'information est prévue ce lundi soir, à 17 heures, avec la communauté scolaire et les parents.