Plus d'un million de francs récolté pour soutenir les Mamans roses

Pour la troisième année consécutive, le gala des Mamans roses a eu lieu au Mont-Dore ce dimanche. Au programme : deux spectacles sur une journée, au centre culturel de la commune. Théâtre, danse, chant lyrique, comédie et gospel, plus de 20 compagnies et écoles d’art ont répondu à l'appel de ces bénévoles. Objectif : récolter des fonds pour mener à bien les missions de l’association.

Alix Madec (Stéphanie Chenais) •

Le Brésil s’est invité au centre culturel du Mont-Dore ce week-end avec la troupe de danse Dança brasil. Quatre de ses danseuses sont montées sur scène pour le gala des Mamans roses. "C'est très important, si cette association n'était pas là qui le ferait ? Il y a très peu de gens qui se mettent à disposition pour de si belles causes", constate Laura Ribeiro, meneuse de la troupe. Tous les jours sauf le dimanche Au total, une vingtaine de compagnies artistiques et d’écoles ont offert un voyage unique au public. Plus d’un million de francs ont été récoltés pour l’association. "Tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, deux à quatre personnes vont dans les chambres en pédiatrie ou chez les adultes pour rendre visite aux gens et passer un petit moment avec eux. Leur offrir un doudou, une peluche, une revue, un livre, un petit jeu, de quoi les occuper", détaille Cécile Illat, secrétaire des Mamans roses. "C'est un partage et ça fait vraiment du bien aux gens. Rien que de voir un visage autre que celui des médecins, ça égaye leur journée." Des cadres pour mettre des photos Cette année encore, les 35 mamans roses bénévoles continuent à s'engager auprès des patients du Médipôle et du CHS de Nouville. Parmi les projets "aménager une salle de douche en pédiatrie, parce que les parents n'ont pas la possibilité de se doucher. Nous avons également l'intention de décorer les chambres des personnes en soins palliatifs. Avec des cadres pour qu'elles puissent mettre leurs photos et leurs souvenirs", explique Stella Capillon, présidente de l’association. "Nous aimerions également mettre des fresques dans la nouvelle salle de jeu située en pédiatrie." Autres projets pour cette année : une fresque pour les plus petits dans la salle d’IRM du Médipôle. Et l’achat de lits pour les parents accompagnant leurs enfants hospitalisés.

