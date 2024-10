VIDÉO. Les lycéens du Mont-Dore engagés pour le développement durable

Les jeunes du lycée du Mont-Dore se mobilisent pour l'environnement à l'occasion de la semaine du développement durable. Pour cette troisième édition, ces élèves organisent une série d'animations pour exposer leurs travaux, réalisés tout au long de l'année.

À l'aide de quelques outils pédagogiques, Maelë Kombouaré dévoile à ses camarades les étapes de l'assainissement et du traitement des eaux usées. Un sujet qui n'a plus aucun secret pour cet élève de terminale GPPE, gestion des pollutions et protection de l'environnement, du lycée du Mont-Dore. Il participe avec enthousiasme à cette semaine thématique dédiée à l'environnement.

Comme lui, de nombreux étudiants ont présenté ce mercredi matin leurs travaux. C'est aussi le cas des élèves de première année en BTS métiers des services à l'environnement. Ils ont proposé un atelier sur le thème de l'agriculture durable. Le but du jeu : identifier les pratiques d'agriculture durable.

Pour remplacer des projets d'étude annulés en raison des exactions

Une animation conçue par les étudiants pour remplacer les projets d'étude annulés en raison des exactions. "On n'avait pas assez de temps pour faire les projets, donc à la place, on a proposé de faire des ateliers pour cette semaine du développement durable, détaille Joc Welepane, élève de BTS. Ça nous permettait d'avoir un peu de pratique, pour l'allier à la théorie qu'on a vu en cours."