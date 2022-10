À l'approche du bac, une semaine de révisions débute au lycée Do Kamo

La semaine de révisions a débuté, ce lundi, au lycée Do Kamo pour les élèves de terminale, toutes filières confondues. Pour l'occasion, l'établissement met à disposition ses locaux tous les matins jusqu’à ce vendredi. En vu du grand oral, des ateliers ont été mis en place pour faciliter la prise de parole.

Ce lundi matin a démarré de façon un peu chaotique mais les élèves de terminale étaient au rendez vous. Pour cette semaine de révisions avant les épreuves du baccalauréat, le lycée Do Kamo accueille jusqu'à vendredi ses propres élèves, mais aussi ceux venant d’autres établissements. Toutes les filières sont confondues. Une opération, initiée par l’Union des groupements des parents d’élèves (UGPE), qui a été mise en place il y a plus de 30 ans. En vue du grand oral, des ateliers ont été mis en place pour faciliter la prise de parole.

Les profils des élèves sont variés. Jeanne vient du lycée Pétro-Atiti de la Rivière-Salée. Elle se prépare à passer un bac pro accompagnement, soins et services à la personne. "C’est le premier choix qui m’a été proposé. Ça peut m’aider", estime-t-elle. Fiducia en terminale bac pro métiers de l’accueil vient, elle, du lycée Williama-Haudra de Lifou. "Normalement, je devais venir en vacances mais j’ai décidé de faire mes révisions ici, au lycée Do Kamo". Elle révise "surtout le français et l’histoire-géo parce que quand j’ai passé mon bac blanc, je n’ai pas bien réussi." Aymel lui, est en terminale transport au lycée Do Kamo. "Ça se passait bien. Ce sont toujours mes profs habituels. Ils sont derrière moi pour me pousser", glisse-t-il.

Il est encore temps de s'inscrire

Pour le grand oral, des artistes et des animateurs culturels ont été sollicités. "Le premier atelier qu’on propose, c’est l’atelier flèches faitières. Il sert deux objectifs : le premier, c’est se mettre debout et parler un peu de soi devant une assemblée. Le deuxième, c’est de faire un bonjour quand ils arrivent la première fois chez quelqu’un, pour ceux qui ne l’ont jamais fait", explique Florenda Nirikani est animatrice à l’UGPE.

Florence est intervenante bénévole en anglais. C’est une fidèle des semaines de révisions instaurées par l’UGPE. "Apprendre à parler en public. On se met devant une glace et on se parle à soi même pour articuler. Mais moi je ne me fais pas de soucis. Les jeunes ici ont une légèreté que nous n’avons plus les adultes", lance-t-elle.

Il est encore possible de s’inscrire. Une permanence est ouverte au lycée Do Kamo tous les matins de 7h30 à 8h30. Cette année, 3 300 élèves de terminale sont inscrits aux examens des baccalauréats général, technologique et professionnel. Les examens se dérouleront durant la semaine de la rentrée les 26, 27 et 28 octobre.