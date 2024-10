Nouméa : l'emprunt de livres rescapés est de nouveau possible auprès des médiathèques

Les médiathèques de Rivière-Salée et de Kaméré n'ont pas été épargnées par les évènements de mai. Fermées depuis, elles ont reconstitué un fonds d'ouvrages destiné à l'emprunt. Les abonnés peuvent dès à présent passer commande en ligne. Explications.

Voilà près de cinq mois que les abonnés des médiathèques de Nouméa, incendiées pendant les émeutes, n'avaient plus goûté au plaisir d'emprunter des livres. Ce service, quelque peu modifié, est de nouveau possible depuis le 8 octobre. Sur le modèle du click & collect, l’abonné passe commande sur le site de la mairie et récupère sa réservation à la Maison des associations (au 1 bis, rue Gustave-Flaubert à l'Orphelinat).

Sans surprise, le catalogue est moins fourni qu’avant le mois de mai. Dans la mesure où quarante mille références ont péri, notamment lors des incendies des médiathèques de Kaméré et de Rivière-Salée.

Dix mille références

Toutefois, dix mille ouvrages, composés de livres, de CD et de DVD ont pu être sauvés. De véritables rescapés qui ont survécu au feu mais aussi à l'eau, à la suite de problèmes d'infiltration.

Les employés communaux ont fait leur maximum pour les remettre en état. "Nos collègues ont bichonné les livres. Un par un, ils les ont nettoyés avec des techniques de grand-mère, des brosses à dents, des gommes, du papier de verre, de petits chiffons", raconte Elodie Lalenet, cheffe du service de la conservation et de la valorisation du patrimoine de la mairie de Nouméa.

Jeunesse, BD, documentaires, mangas, romans... La variété des collections est toujours d'actualité. Et pour ceux qui ne sauraient pas quoi choisir dans le catalogue en ligne, des conseils peuvent être donnés par les agents au téléphone. Que ce soit pour "un enfant qui serait passionné les pompiers" ou pour "une personne qui a des difficultés de lecture et qui a besoin de livre en gros caractères", précise la responsable.

Des abonnés au rendez-vous

La mise en œuvre de la plateforme de réservation aura nécessité plus de trois mois de travail. Un service visiblement attendu puisque dès "le lundi, il y avait déjà des réservations", souligne Élodie Lalenet.

Mais les équipent espèrent, à terme, retrouver un local suffisamment grand pour accueillir le public dans une salle de lecture, comme avant. Pour l'heure, la Maison des associations est saturée, "les collections qu'on a récupérées prennent tout l'espace".

C'est pourquoi la médiathèque de Nouméa ne peut pas encore accepter les dons. "On ne va pas avoir la capacité d'accueil et, en plus, il faudrait du monde pour traiter et vérifier si c'est pertinent ou non de faire rentrer dans notre collection tel livre."

En revanche, les "dons ciblés" seront prochainement les bienvenus. "Par exemple, dans la série les Chevaliers d'émeraude, s'il nous manque le tome deux, on va le demander pour reconstituer la série."

Les abonnés peuvent récupérer leur commande à la Maison des associations. • ©Claude Lindor / NC la 1ère

Vous pouvez emporter deux livres par adultes et trois par enfant de moins de 13 ans. Toutefois, l'emprunt de documents à domicile nécessite une inscription annuelle, précise la mairie. La démarche est gratuite et octroie une carte d'abonné nominative. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 41 54 02.