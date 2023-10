À Nouméa, les conseillers municipaux juniors présentent leur jeu vidéo

Les conseillers municipaux juniors de Nouméa ont présenté hier, mardi 31 octobre leur projet intitulé “d’égal à égale”. Un jeu vidéo autour de l’égalité filles-garçons. Le résultat du travail réalisé par les jeunes conseillers avec une startup de gaming, pendant plus de deux ans de mandature. Objectif : lutter contre les stéréotypes.

Marguerite Poigoune (Édité par Alix Madec) •

C’est avec une grande fierté que les conseillers municipaux junior, Krysta Davies, 11 ans et Pablo Rakit, 10 ans, ont présenté leur projet à leurs camarades de classe. Le résultat de plus de deux ans de travail, réalisé pendant leur mandature : un jeu vidéo, autour de l’égalité filles-garçons. Un jeu conçu en quatre épisodes, avec une startup calédonienne de gaming, qui permettra aux élèves du territoire d’être sensibilisés, tout en jouant.

"Il faut se respecter"

Plusieurs thèmes sont développés au fil des épisodes. L’égalité au sein de l’école, mais aussi dans la vie professionnelle, ou dans l’éducation à la maison. L’égalité dans les sports et les loisirs. Ou encore l’égalité des sexes dans les médias. “On espère que ce jeu soit une petite graine, qui permette aux enfants de comprendre que malgré les différences, il faut se respecter. Qu’on soit différent, n’empêche pas le respect et la tolérance entre les uns et les autres”, explique Julie Schoenenberger, cheffe du service de la vie éducative à la ville de Nouméa.

Les élèves découvrent le jeu vidéo d'égal à égale. • ©Marguerite Poigoune / NC la 1ère

Le jeu pourra être découvert par les élèves de douze écoles pilotes publiques et privées de Nouméa. Un bilan sera ensuite dressé pour l'améliorer, avant de le déployer dans toutes les écoles de Nouméa, à la rentrée 2024. Il pourra à terme, être présenté dans les écoles sur l’ensemble du territoire.