Abattage des requins à Nouméa : en attendant le délibéré, le rapporteur public va dans le sens des défenseurs de l'environnement

L’affaire opposant l’association environnementale Ensemble pour la planète à la mairie de Nouméa et à la province Sud était examinée ce jeudi 14 décembre au tribunal administratif. Le rapporteur public a donné raison à EPLP lors de l’audience. Le délibéré est attendu d’ici la fin de l’année.

Natacha Lassauce-Cognard •

C’est une nouvelle étape importante dans "l’affaire des abattages des requins". Le rapporteur public du tribunal administratif considère que la requête de l'association Ensemble pour la planète est fondée. A savoir, que les campagnes de prélèvement des requins tigres et des requins bouledogues entre avril et décembre 2023 sont illégales et disproportionnées par rapport aux risques encourus. Mais également qu'elles ne tiennent pas compte de la conservation des espèces dans leur milieu naturel. "Enfin la juridiction administrative indique que la puissance publique ne peut pas causer des impacts aussi importants à des grands animaux marins qui sont essentiels pour les écosystèmes, sans un minimum d'encadrement scientifique. EPLP est ravie du sens des conclusions et on espère que la juridiction les suivra dans son délibéré", commente Maître CéIine Joannopoulos, avocate d’EPLP.

"Des affirmations non vérifiées"

A ce stade, le rapporteur public ne reconnaît pas les décisions prises par la mairie de Nouméa et la province Sud. Suite à cette prise de position, le représentant de la mairie de Nouméa n'a pas souhaité s'exprimer, il se réfère aux écrits soumis au tribunal administratif.

De son côté, Maître Guilem Guery, avocat de la province Sud a pris la parole et donné un avis circonstancié. Selon lui, les affirmations faites par EPLP ne sont pas vérifiées.

Délibéré attendu d'ici la fin de l'année

Après avoir été suspendus d’octobre à décembre 2023, suite à deux référés du tribunal administratif, les abattages de requins bouledogues et des requins tigres continuent d’être au cœur des débats. Le délibéré de l’audience de 14 décembre est attendu d’ici la fin de l’année.