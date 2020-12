Affluence record à la Maison du Père Noël

C’est un rendez-vous incontournable pour beaucoup de familles. La maison du Père Noël des Martin émerveille les enfants depuis presque 30 ans à l’Anse-Vata. Et cette année, elle est particulièrement prise d’assaut.

Stéphanie Chenais (Cha. Ma.) •

C’est le même rituel chaque soir depuis le 1er décembre. A 19 heures pile, Michèle lève le volet roulant et dévoile les merveilles qu’elle a préparées pendant des semaines pour les enfants. Dans la vitrine, de la neige, des sapins, des pères noël sur leur luge.

Les chants de Noël, les guirlandes qui clignotent… rien n’a été oublié. Tous les ans, en décembre, la maison de Michèle et Raymond Martin se transforme pour faire rêver les Calédoniens.

Une affluence record

Chaque soir des centaines de personnes se massent devant les vitrines de cette maison pas comme les autres. Et cette année, les visiteurs sont particulièrement nombreux : il y a la crise sanitaire d’abord, qui empêche les voyages à l’extérieur du territoire et poussent les Calédoniens à profiter des activités proches de chez eux. Et puis, il y a l’annulation de Nouméa Féérie, lieu habituellement hautement prisée pour les promenades nocturres de fin d’année.

Michèle et Raymond Martin ouvre les portes de leur maison jusqu’au 30 décembre, tous les soirs de 19 heures à 22 heures.

Le reportage de Stéphanie Chenais à la maison du Père Noël de l'Anse-Vata

La maison du Père Noël en images, par Ondine Moyatea :