"Aidant", un accompagnement souvent dans l'ombre

"L’épuisement. Le déni de l’aidé. Et le ras-le-bol de l’aidant, par moments." Michèle, 64 ans s’est reconnue dans les difficultés décrites par la psychologue du CCAS, le Centre communal d’action sociale, sur ce que les aidants pouvaient traverser au quotidien. C’était durant le temps d’échange organisé lundi 19 juillet, à l’hôtel de ville, en partenariat avec le Lions club Nouméa doyen.



Depuis près de huit ans, cette femme prend soin de son mari, atteint de plusieurs pathologies : BPCO (ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive) liée au tabagisme, obésité, hypertension. Huit jours avant ce « rendez-vous des aidants », elle s’est faite hospitaliser, elle n’en pouvait plus.

Toute la journée on est sollicité(e), on donne beaucoup de nous-même et souvent, on arrive à des seuils de fatique.

Chantal Berthier, infirmière libérale