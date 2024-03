Bagarre dans une discothèque de Nouméa : l'auteur présumé des coups de couteau placé en détention provisoire

Un jeune Dumbéen a été mis en examen pour tentative d'homicide et violences, volontaires, avec un couteau, en état d'ivresse. Placé en détention provisoire au Camp-Est, il est accusé d'avoir blessé quatre personnes, dont une grièvement, vendredi soir, dans une boîte de nuit de Nouméa.

Un homme de 21 ans a été placé au Camp-Est, après les violences du week-end dernier, dans une boîte de nuit nouméenne. Accusé d'avoir agressé plusieurs personnes à l'arme blanche, cet habitant de Dumbéa est mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, en état d'ivresse manifeste. Mais aussi pour violences volontaires suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, avec usage ou menace d’une arme, et en récidive.

"Regard de travers"

Le communiqué diffusé ce mardi midi par le procureur de la République relate l'enchaînement survenu vendredi soir, sur la Baie-des-Citrons, dans la discothèque "Le Mojo club". Selon l'enquête menée par la police nationale, il est autour de minuit quand l'auteur présumé des faits va importuner un autre client "en lui reprochant un regard de travers", écrit Yves Dupas. Le jeune homme est saoul et il a un couteau. Une lame de quinze centimètres qu'il brandit en guise d'intimidation.

Altercation

"Suite à cet incident", poursuit le procureur, le client pris à partie et son cousin se rapprochent du mis en cause "pour l’amener à poser le couteau sur la table et sortir de l’établissement pour se battre". Celui-ci frappe avec son arme, à plusieurs reprises. Le client pris pour cible est atteint au ventre, à l'avant-bras gauche et à la lèvre, "occasionnant une incapacité totale de travail de deux jours".

Pronostic vital plus engagé

"En se projetant sur le mis en cause", continue Yves Dupas, le cousin de la première victime reçoit un violent coup de couteau à la poitrine. Elle provoque une plaie importante, suivie d’un hémopneumothorax et d’une lésion cardiaque au niveau du ventricule droit, accompagnée d’un choc hémorragique. Bilan : vingt jours d'ITT. "Cette seconde victime [a été] transportée au Médipôle, en service réanimation, avec un pronostic vital engagé jusqu’au lundi 4 mars au matin."

Deux autres victimes

Ce n'est pas tout. L'auteur présumé des coups tente de s'enfuir. C'est alors qu'il fait usage de son couteau. Cette fois sur le gérant de l’établissement, qui est touché au niveau de l’aine, et sur le barman, atteint à l’épaule. Tous deux auront une ITT de deux jours. Le jeune homme de 21 ans a finalement été maîtrisé, par un client et d’autres membres du personnel, avant d'être interpellé par la police.

Antécédents judiciaires

Le procureur précise qu'il présentait un taux d’alcoolémie de 1,62 gramme par litre de sang. Lors de ses auditions durant la garde à vue, il a déclaré qu'il ne se rappelait pas avoir été violent, et qu'il était saoul. "Son examen psychiatrique, ordonné par le magistrat du parquet, [a conclu] à la compatibilité de l’état de santé avec la mesure de garde à vue, et à la présence de troubles du comportement", mais "n’apparaissant pas altérer son discernement". Ajoutons qu'il présente plusieurs antécédents judiciaires pour des violences volontaires aggravées avec arme et pour port d’arme prohibé.