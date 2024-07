"Bibliothèque Humaine", une initiative pour en apprendre plus sur les autres

Né d'un concept scandinave, une bibliothèque humaine s'est installée à Nouméa au marché de la Moselle. Il s'agit de la 5ème édition. Une initiative personnelle et collective pour échanger avec des personnalités publiques.

Des personnalités publiques, des artistes ou encore des professionnels de la santé mentale proposés en tant que livres humains. C'est le principe de la "Bibliothèque Humaine" organisée pour la 5ème fois. À Nouméa, au marché de la Moselle, ils se sont installés pour ouvrir leur histoire aux personnes désireuses de les entendre, et pour écouter à leur tour celle de leurs interlocuteurs.

J'avais envie de cette conversation. Je trouve ce moment de rencontre hyper intéressant. Dominique, participante à l'évènement "bibliothèque humaine".

"J'habite à Rivière Salée, tous les soirs ça pète. Le fait de revenir ici, et de se reconnecter à la réalité du terrain, ça fait du bien... premièrement à moi, et on voit dans les yeux des gens que ça leur fait du bien aussi", apprécie Simane Wenethem, animateur, comédien et danseur.

En tête-à-tête ou autour d'une table, ils sont plusieurs à avoir saisi cette occasion de rencontre.

Reportage Marion Thellier et Claude Lindor