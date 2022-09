Commémoration : le 24-Septembre vu du Mwâ Ka

Pendant que le festival Caledonia se tenait samedi au centre Tjibaou, pour marquer de cette nouvelle manière la fête de la citoyenneté, le comité 150 ans après ne dérogeait pas à son habitude : il a orchestré samedi une journée d'animations et d'échange à Nouméa, à hauteur du Mwâ Ka.

Pas de 24 septembre sans commémoration au Mwâ Ka. Le rendez-vous a été tenu, durant le jour anniversaire de la prise de possession, devenu célébration de la citoyenneté au début des années 2000. Dès vendredi, et surtout samedi, le parking de la Moselle au cœur de Nouméa s'est rempli et animé à l'initiative du comité 150 ans après. Stands, animations musicales, danses, défilé de couture, restauration et divers échanges se sont succédés jusqu'à la nuit.

Ambiance avec ces images de Carawiane Carawiane :

Hieck y était, comme tous les ans. "Ça représente beaucoup de choses, confie cette grand-mère, parce que c'est le jour où on se rencontre, toutes les ethnies, en principe."