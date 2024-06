Crise en Nouvelle-Calédonie : à Nouméa, comment s’organise la reprise scolaire dans le premier degré ?

Une rentrée partielle va s’opérer dès demain, lundi 17 juin, à Nouméa comme sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Comment va-t-elle s’organiser ? Éléments de réponse avec Jean Pierre Delrieu, premier adjoint au maire de Nouméa, en charge de l’action éducative.

Une rentrée pas comme les autres. Elle va s’opérer dès ce lundi 17 juin, dans les écoles calédoniennes. Comment a-t-elle été organisée? Et comment va-t-elle se dérouler ? Questions et réponses avec Jean-Pierre Delrieu, premier adjoint au maire de Nouméa, en charge de l’action éducative. Il était l'invité du journal télévisé de Thérèse Waïa, ce samedi 15 juin.

NC la 1ère : Ce lundi, 3 400 élèves sur 8 000 ne feront pas leur rentrée. Quelle est la situation des écoles de la ville ?

Jean-Pierre Delrieu : 21 établissements sur 46 vont pouvoir accueillir des enfants, à Nouméa. Cette rentrée s’est organisée avec les partenaires du gouvernement, la direction de l’enseignement de la province Sud, les forces de police et les inspecteurs de l’éducation nationale de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait deux critères imposés : que l’école soit sécurisée et que le trajet des enfants soit lui aussi, sécurisé. C’est ce qui a défini le nombre d’écoles qui allaient rouvrir.

Quelles solutions pour les écoles saccagées ou incendiées ?

On a trois écoles qui ont été incendiées, dont deux dans la zone de Ducos et une à Portes-de-fer. On a eu sept écoles vandalisées à différents niveaux et une entièrement saccagée, Gustave Lods. Il faut déplacer les populations. Sur la zone de Ducos, on va être obligés, puisqu’il y a 600 enfants qui ont perdu leur classe, entre Ducos et les Pervenches, à Magenta. On ne peut pas rescolariser les enfants complètement à Ducos. Les maternelles seront prioritaires, dans les deux écoles où ils étaient avant. Les autres, iront à Montravel.

Que deviennent les 3 400 élèves qui ne peuvent pas faire leur rentrée ce lundi ?

Malheureusement, il faut que la sécurité revienne sur les barrages, ce n’est pas une situation qui peut perdurer. Il faut que les accès autour des établissements et autour de chez les élèves soient praticables. On ne peut pas avoir des bambins qui traversent les barrages dans leur quartier. Il y a une continuité pédagogique qui est mise en place, aux endroits où c’est possible. Un grand travail a été mis en place avec les directeurs des établissements scolaires.

Est-ce qu’il y aura des algécos ?

Oui. Mais il n’y en a pas pléthore. Il y aura des algécos à Ducos, notamment à l’école primaire Edmond-Desbrosse.

Quid de la garderie et de la cantine ?

Pas de garderie à Nouméa. Nous avons 400 membres du personnel qui sont tributaires des transports en commun et nous avons peur qu’ils ne puissent pas être là le matin, donc les écoles ouvrent à partir de 7h30. La cantine, en revanche, va être assurée. Le personnel sera là et le prestataire est prêt. Les repas seront livrés.

Qu’est-ce qu’il va se passer dans les classes, le jour de cette rentrée ?

On n’est jamais préparé à ces crises. Mais les inspecteurs ont fait un gros travail avec les psychologues scolaires et d’autres prestataires embauchés par la province Sud. Il y a tout un travail qui a été opéré, par exemple autour des paroles qu’il faut avoir avec les enfants. Il n’y a pas uniquement les enseignants, il y a aussi le personnel de cantine et le personnel municipal qui a été sensibilisé.