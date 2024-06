Crise en Nouvelle-Calédonie. Cours, garderie, cantine : qu’est-il prévu dans les écoles, collèges, lycées du territoire à partir du lundi 17 juin ?

Une reprise partielle et progressive des établissements scolaires est prévue le lundi 17 juin, comme annoncée par Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Cependant certains établissements resteront fermés. NC La 1ère fait le point.

65 000 élèves tous niveaux confondus, sont touchés depuis le 13 mai par la fermeture des établissements, sur tout le territoire. Isabelle Champoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement avait annoncé, le 7 juin, une reprise progressive pour la rentrée du 17 juin.

Retrouvez ci-dessous un point de siutation mis à jour tout le weekend en fonction des informations envoyées par les communes, les provinces et le gouvernement.

À Nouméa, 22 écoles autorisées à rouvrir

À Nouméa, sur 46 écoles publiques que compte la ville, seules 22 rouvrent, comme l'annonce ce 14 juin un communiqué. Le service de cantine sera assuré normalement dans les écoles ci-dessous mais il n'y aura pas de garderie, le matin et le soir. Ce qui implique que les écoles ouvriront leurs portes à 7h30 et fermeront à 15h. "Dans les autres écoles publiques de la commune, les conditions actuelles de sécurité, d’accès, d’encadrement ainsi que le manque de matériel ne permettent pas une reprise en présentiel dès le lundi 17 juin. Pour ces écoles, le personnel enseignant assurera une continuité pédagogique", indique la mairie de Nouméa.

La liste des écoles de Nouméa pouvant ouvrir le 17 juin. • ©Ville de Nouméa

Au collège de Normandie, l'accueil des élèves de 6ème et 4ème se fera le jeudi 20 juin. Celui des élèves de 5ème et 3ème, le vendredi 21 juin.

Au lycée Jules Garnier, la reprise des élèves se fera le 24 juin mais des activités "en distanciel" seront proposées aux élèves dès le 17 juin.

Lors de la dernière conférence de presse du 7 juin, Isabelle Champmoreau, en charge de l'enseignement au gouvernement avait dressé le constat suivant : le lycée Petro Attiti était le seul à avoir subi des dégâts sur l'ensemble du territoire. Le collège de Kaméré était toujours en cours d'expertise. Le collège de Rivière-Salée est quant à lui endommagé.

À Dumbéa, 10 écoles ouvertes

La ville de Dumbéa ouvrira 10 établissements scolaires à partir du 17 juin mais seulement le matin jusqu'à 11h30. Seule la garderie du matin sera effective, à partir de 6h30 mais le service de cantine ne sera pas assuré. À savoir que trois établissements restent fermés encore ce lundi mais rouvriront en cours de semaine, tandis que cinq autres écoles sont fermées jusqu'à "nouvel ordre", à cause des dégradations importantes ou si la sécurité n'est pas rétablie (voir tableau ci-dessous).

Le point sur l'ouverture des écoles de Dumbéa. • ©Ville de Dumbéa

Concernant l’école catholique de Dumbéa-sur-Mer, l’établissement est fermé jusqu’à nouvel ordre. Une continuité pédagogique sera mise en place.

Pour les collèges et le lycée, les établissements communiqueront directement auprès des parents. Pour le collège de Dumbéa-sur-mer, les cours seront autorisés à ne reprendre que le 24 juin.

Au Mont-Dore, sept écoles restent fermées

Au Mont-Dore, pour des raisons de sécurité, la mairie a annoncé que l’ouverture des écoles publiques ne sera que partielle.

Sept écoles publiques, dont six sont situées dans la partie sud de la commune, resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Pour les écoles fermées, il s'agit du groupe scolaire de Saint-Michel, de l'école primaire de La Rizière, de l'école maternelle Les Coccinelles, du groupe scolaire de La Briqueterie, de l'école élémentaire du Vallon-Dore, de l'école maternelle Les Dauphins, du groupe scolaire La Croix du Sud à Plum.

"Une continuité pédagogique sera proposée par les enseignants pour les élèves des écoles fermées", indique la mairie du Mont-Dore dans un communiqué.

Les autres établissements publics scolaires de cette commune pourront rouvrir leur porte dès ce lundi 17 juin 2024. Les cantines seront opérationnelles et le service de garderie ne fonctionnera que le matin, de 6h30 à 08h. Pour les horaires des écoles, les modalités sont transmises directement par les établissements.

Dans trois établissements, le service de garderie sera assuré le matin et l'après-midi :

Groupe scolaire Hélène-Chaniel, à Pont-des-Français

Groupe scolaire Louis-Henrie-Galinié, à Robinson

Groupe scolaire Jacques-Clavel, à Robinson

À Païta, reprise de l'école le 19 juin le matin

Les écoles communales de Païta accueilleront les élèves du primaire uniquement le matin à partir du mercredi 19 juin jusqu'au 21 juin. Un service d’une heure de garderie le matin et le midi sera assuré mais pas le service de cantine.

Par contre, le service de transport scolaire des élèves du primaire est suspendu "jusqu’à nouvel ordre", indique la mairie. À noter que, "pour des raisons d’accessibilité et de sécurité", le groupe scolaire Jean Ounou Cottin à La Tamoa, est fermé.

La mairie de Païta annonce que le lundi 24 juin 2024, les écoles communales retrouveront leurs horaires d’ouverture habituels avec le service de cantine ainsi que la garderie le matin et le soir.

La direction diocésaine de l'enseignement catholique rouvre ses écoles à partir du 19 juin

La DDEC indique qu'elle a toujours pour objectif de rouvrir ses écoles à partir du mercredi 19 juin et les collèges et lycées à partir du 24 juin. Chaque établissement communique directement avec les parents pour indiquer l'organisation mise en place. Les internats restent fermés jusqu'à nouvel ordre.

À Koné, les élèves de l'école Immaculée feront une rentrée échelonnée du 19 au 24 juin. À savoir : le 19 juin pour les CM1 et CM2, le 20 juin pour les CP,CE1 et CE2, le 21 juin pour les maternelles et le 24 juin pour tous les élèves.

À Poya, l'accueil des élèves de l'école Sainte Thérèse de Nekliaï se fera le jeudi 20 juin mais la résidence scolaire reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

À l'île des Pins, les établissements scolaires de Kwényi reprennent le 19 juin.

À Sarraméa, ouverture de l'école le matin

L'école Kawa Cyprien Braino, à Sarraméa, reprend le 17 juin de 7h45 à 11h30 avec un service de transport en commun pour l'aller et le retour.

À Boulouparis, pas de transport scolaire mais l'école ouverte toute la journée

À Boulouparis, il n'y aura pas de transport scolaire mais l'école est ouverte aux horaires habituels, de 8 heures à 15h30. La cantine est assurée.

À La Foa, école le matin et rentrée échelonnée

Pour les élèves des écoles élémentaires Yvonne Lacourt et Begonias, l'accueil des élèves se fera uniquement en matinée, la semaine du 17 au 21 juin et aux horaires habituels. La garderie est assurée de 7h à 7h45 et de 11h30 à midi pour les enfants inscrits. Il n'y aura pas de cantine le midi. Par contre, les transports scolaires sont assurés le matin et à midi, aux mêmes horaires que le mercredi, seulement pour les enfants inscrits.

L'école Notre Dame, à la Foa, accueillera ses élèves uniquement en matinée, aux horaires habituels, la cantine sera assurée le midi, ainsi que le transport scolaire pour les enfants inscrits.

La rentrée scolaire pour les élèves du collège d'Etat est prévue de manière échelonnée entre le jeudi 20 et le vendredi 21 juin. Attention, il n'y aura pas de cantine le midi mais les transports scolaires sont assurés le matin et le midi. L'accueil des élèves sera possible l'après-midi pour les enfants non-inscrits au transport scolaire. Par contre, l'internat sera fermé.

Enfin, pour le collège Savio, la rentrée sera échelonnée entre le jeudi 20 et le vendredi 21 juin. La cantine sera assurée le midi ainsi que les transports scolaires, le matin et le midi. L'accueil des élèves sera possible l'après-midi pour les enfants non-inscrits au transport scolaire mais l'internat restera fermé.





À Moindou, l'école Odile Forest rouvre le matin et le transport scolaire est assuré

L'école Odile Forest accueillera les élèves du 17 au 21 juin de 7h45 à 11h30. La cantine ne pourra pas être assurée par manque d'approvisionnement. Les élèves devront être récupérés par les familles dès 11h30. Pour les inscrits, le transport scolaire les prendra en charge à midi. La garderie est assurée également jusqu'à midi.

Le transport scolaire vers les établissements de La Foa reprendra à partir du jeudi 20 juin. Les élèves seront récupérés à 11h30, les élèves internes sont autorisés à emprunter le circuit journalier.

Le transport scolaire de Table-Unio vers les établissements primaires de Bourail reprendra le lundi 17 juin. Les élèves seront récupérés également à 11h30, la cantine n'étant pas assurée. Le transport scolaire du secondaire reprendra le mercredi 19 juin. Les internats étant fermés, les élèves internes sont autorisés à emprunter le circuit journalier.

À Bourail, pas de transport scolaire, ni de cantine et l'école ouverte le matin

Les deux écoles primaires publiques Les lys d'eau et Louise-Michel accueilleront de nouveau les élèves de Bourail, à compter du lundi 17 juin 2024 uniquement le matin. Les services de transport scolaire et de cantine ne seront pas assurés Des activités seront proposées par "Bourail animations & culture" les après-midi.

L'école primaire privée Saint Joseph, ouvrira le mercredi 19 juin.

À Yaté, la continuité pédagogique démarre le 17 juin

À partir du 17 juin, les établissements publics de Yaté commencent la continuité pédagogique. Une première distribution de cours est prévue selon l'itinéraire suivant : Touaourou, Goro et Unia. De plus, il n'est prévu de transport scolaire vers les établissements de Nouméa et Grand Nouméa.

À Poindimé, les écoles resteront fermées jusqu'au vendredi 21 juin inclus

La mairie de Poindimé informe qu'il n'y aura ni transport scolaire, ni école, du 17 au 21 juin, à Poindimié "considérant la problématique de ravitaillement alimentaire et les entraves à la circulation".

Le collège de Houaïlou n'ouvrira que le 24 juin

Le collège de Wani à Houailou restera fermé la semaine du 17 au 21 juin mais une continuité pédagogique sera assurée. Il devrait rouvrir ses portes le 24 juin.

Les établissements de Canala n'ouvriront aussi que le 24 juin

Dans un communiqué, le maire de la commune de Canala informe que les parents d'élèves de tous les établissements scolaires de Cana ne réouvriront que le lundi 24 juin. Pour la mairie, "les conditions essentielles de reprise d'activités ne sont pas réunies".

Et dans les îles Loyauté ?

Pour la commune de Lifou, la reprise des cours se fera le lundi 17 juin. Les cours seront assurés uniquement les matins de 7h30 à 11h00 pour laisser place, les après-midi, à la continuité pédagogique dans les foyers.

Pour la commune d’Ouvéa, l'accueil des élèves se fera le mercredi 19 juin avec une reprise des cours selon les horaires habituels.

Concernant la commune de Maré, l'accueil des élèves et la reprise des cours se feront dans l’ensemble des secteurs scolaires le lundi 17 juin, suivant les horaires habituels.

Pour l'internat :

La résidence scolaire de Laura Boula accueillera les internes le mardi 18 juin à 16h30.

La résidence scolaire de Lékine accueillera les internes le mardi 18 juin à 16h30.

Les résidences scolaires de Laroche et de Tadine sont fermées aux internes jusqu’à nouvel ordre.

Plus d'informations à venir. Cet article sera enrichi au fur et à mesure des annonces faites par les établissements scolaires.