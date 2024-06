EN IMAGES. Crise en Nouvelle-Calédonie : plusieurs structures scolaires victimes d’incendie et de destruction

La situation reste instable en Nouvelle-Calédonie. Ce week-end de la mi-juin a encore été ponctué d'exactions. Certaines écoles ont une nouvelles fois été la cible d'incendies volontaires.

Le week-end a été une nouvelle fois animé par les violences urbaines. De nouveaux incendies se sont déclarés en plusieurs lieux, forçant notamment les administrations à revoir leur copie pour la rentrée, dite progressive, de ce lundi 17 juin. Plusieurs sites ont été sinistrés.

Près de l'école François Griscelli

A Nouméa, un bâtiment annexe de l'école primaire François Griscelli, dans la Vallée du Tir, a été incendié peu avant 19 heures ce dimanche 16 juin. Une reprise en continuité pédagogique était prévue. Mais c'était avant les exactions du week-end, donc, puisqu'aucun accueil n'est, désormais, possible sur place.

Les stigmates d'un incendie sur un bâtiment annexe de l'école primaire François Griscelli • ©Franck Vergès / NC la 1ère

Les outils pédagogiques de l'école primaire François Griscelli détruit par un incendie et l'eau utilisée pour le maîtriser. • ©Franck Vergès / NC la 1ère

Le lycée professionnel Jean XXIII

Une heure plus tard, c'est le faré du lycée professionnel Jean XXIII qui a également été brûlé, à Païta. Les incendiaires ont opéré aux alentours de 20 heures, dans l'établissement privé qui propose plusieurs formations en métier de bouche et dans le secteur de la santé et du social. À l'intérieur de ce faré, il y avait du matériel pédagogique, notamment utilisé dans le cadre d'ateliers dispensés pour la pratique de soins et les tenues des métiers de l'hotellerie-restauration.

Autre conséquence de ce sinistre, les deux écoles maternelle et élémentaire du groupe scolaire Les Scheffleras, situées dans le même quartier, ont été fermées ce matin par précaution.

Au lendemain de l'incendie du faré du lycée Jean XXIII • ©Franck Vergès / NC la 1ère

Le matériel pédagogique du lycée professionnel Jean XXIII incendié • ©Franck Vergès / NC la 1ère

Lycée Jean XXIII • ©Franck Vergès / NC la 1ère

Pas de dégâts à déplorer à Risbec

L'école primaire Ernest Risbec est, elle, intacte, à Nouméa. Mais pour accéder à l'établissement du Trianon, la zone alentour, Tuband, étant très difficile, la rentrée a été repoussée à une date ultérieure. Elle avait été envisagée ce 17 juin. L'échéance est donc repoussée après les incendies de la nuit de samedi 15 à dimanche 16 juin dans le quartier.