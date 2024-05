Crise en Nouvelle-Calédonie : incendie au Mont-Té, la mairie de Nouméa rassure

Le feu visible lundi soir à Nouméa, entre le parc forestier et Montravel n'a pas brûlé l'usine d'eau potable. Il a eu lieu à proximité, a rassuré la mairie.

Après des nuits plus calmes, la vision de flammes à la tombée du jour a fait vivement réagir. Lundi, en fin de journée, un incendie s'est produit à Nouméa, au-dessus de Montravel et de la cité Pierre-Lenquette. Beaucoup l’ont aperçu et les photos ont très vite circulé sur les réseaux sociaux.

Inquiétude

Ce feu dans un quartier très éprouvé, où l'usine Le Froid a brûlé, a créé beaucoup d'inquiétude. Le lieu correspond en effet à l'usine d'eau potable, géré par la Calédonienne des Eaux. Fallait-il faire des réserves d'eau minérale ?

Communiqué

Dans la soirée, la mairie de Nouméa s'est voulue rassurante, via un communiqué. Elle y précise que l'incendie s'est déclaré "aux abords de l'usine", peu avant 17 heures, et qu'il " a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Il n'y aura aucune coupure d’eau à craindre, l’usine d’eau potable n’a pas été touchée."