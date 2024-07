Crise en Nouvelle-Calédonie. Un taxi-boat qui assurait les navettes maritimes avec le Mont-Dore a brûlé à la marina Port-Moselle de Nouméa

Nouvelle destruction par incendie, cette nuit, en Calédonie. Un taxi-boat amarré à Port-Moselle, à Nouméa, a pris feu vers 23 heures, ce mardi. Des habitants de la marina sont intervenus, l'un d'eux raconte. Le semi-rigide participait au dispositif de navettes maritimes d'urgence avec le Mont-Dore, mais la province Sud assure qu'il n'est pas remis en cause. Une tentative d'intrusion a aussi eu lieu à l'agence de la compagnie Aircalin.

Vers 23 heures cette nuit, un semi-rigide accosté à Port-Moselle, entre le marché de Nouméa et la brasserie, s'est embrasé. Le taxi-boat a été détruit. Appartenant à une entreprise qui dessert les îlots, il faisait partie des navettes maritimes affrêtées par la province Sud pour transporter les passagers entre le Mont-Dore et Nouméa depuis le début des émeutes, il y a deux mois. Le sinistre n'a pas fait de victime.

"On a entendu une très grosse explosion"

Le voilier amarré à côté du taxi-boat a été endommagé, mais l'incendie ne s'est pas propagé au-delà. Des habitants de la marina sont en effet intervenus. L'un d'eux, qui a alerté les pompiers, a raconté à NC la 1ère comment tout s'est enchaîné, très vite. "On a entendu une très grosse explosion, suivie d'un énorme feu, de manière instantanée après l'explosion", relate Gauthier. "On a compris que c'était un bateau qui brûlait au loin."

Le taxi-boat en flammes, filmé par un témoin :

Incendie d'un taxi-boat à Port-Moselle, marina de Nouméa, le 9 juillet 2024. • ©DR

"On a essayé de réduire au maximum les dégâts"

"Avec les voisins du ponton, on a pris les extincteurs et tout ce qu'on pouvait. On s'est rendu compte qu'avec les extincteurs, ce n'était pas possible de faire quelque chose. Heureusement, il y avait de grosses lances à incendie sur le ponton où le bateau a pris feu", continue Gauthier. "Du coup, on a mis ça en place, le temps que les pompiers interviennent avec du matériel plus adapté." Il fallait notamment éviter que les navires voisins ne s'enflamment les uns après les autres.

Le catamaran accosté à côté du taxi-boat a été en partie brûlé, le 9 juillet 2024, dans cette marina de Nouméa. • ©Claude Lindor / NC la 1ère

"On a essayé de réduire au maximum les dégâts sur Bayou, le catamaran à côté, qui avait commencé à prendre feu aussi, par la suite." Le semi-rigide, lui, a coulé.

Ce qu'il restait du taxi-boat brûlé à Port-Moselle, le 10 juillet 2024, au lendemain de l'incendie qui l'a détruit durant la nuit. • ©Claude Lindor / NC la 1ère

"Le service maritime se poursuit"

Une telle destruction, qui affecte la société de transport, devrait nécessiter un ajustement dans l'organisation du dispositif de navettes. "Malgré la destruction d’une navette d’un des prestataires, le service maritime entre le Mont-Dore Sud, Boulari et Nouméa se poursuit", assure toutefois la province Sud dans un communiqué.

"L’exécutif, qui finance ce dispositif exceptionnel, tient à condamner avec la plus grande fermeté cet acte criminel qui pénalise une population déjà dramatiquement enclavée depuis plusieurs semaines", lit-on encore. "La province Sud tient également à manifester tout son soutien à la société Nautica et ses personnels, qui font partie des 13 prestataires assurant les liaisons maritimes de solidarité. C’est une nouvelle entreprise victime, ayant vu son outil de travail détruit. Nous demandons à l’Etat le renforcement de la surveillance des quais où sont amarrées les embarcations."

Les passagers en attente d'une navette maritime pour Port-Moselle ou Port-Boulari, le 10 juillet 2024, vers 8 heures, au wharf du Vallon-Dore. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Interpellation après une tentative d'intrusion dans l'agence Aircalin

Autre fait de la nuit dans le centre-ville de Nouméa, une tentative d'intrusion à l'agence d'Aircalin, rue Sébastopol, sous la cathédrale. Selon un communiqué de la compagnie aérienne, elle a eu lieu "aux alentours de 20h30. Un individu a brisé une vitre afin de tenter de s'introduire dans les locaux. Il a été rapidement appréhendé par la police."

Air Calédonie international ajoute que l'entrée de l'agence a été sécurisée toute la nuit par la présence d'un vigile. Et qu'elle n'a pas relevé de tentative d'incendie - cela a circulé sur les réseaux sociaux. "Les dégâts étant moindres, Aircalin est en mesure de maintenir l'ouverture de l'agence ce matin". En revanche, la compagnie entend porter plainte, et renforcer la surveillance de nuit.