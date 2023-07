EN IMAGES. De nouveaux artisans au Jeudi du centre-ville spécial Nord

Le Jeudi du centre-ville consacré au Nord prend ses quartiers, aujourd’hui, place des Cocotiers. Cette année, les artisans sont venus en nombre. On compte plusieurs nouvelles recrues.

Sophie Boltz •

Dans les allées du Jeudi du centre-ville dédié au Nord, un foisonnement de fruits, de légumes, de plantes mais aussi d’artisanat. Les visiteurs ne savent plus où donner de tête ce jeudi place des Cocotiers. Pour cette édition, les artisans sont plus nombreux que l’année dernière.

Parmi les nouveaux venus, Jean-François Besançon, un lapidaire. Accompagnée de sa femme, il a fait la route depuis Koumac pour exposer ses créations : colliers, porte-clés, socles de bougies mais aussi glaçons à whisky. Certaines sont faites de jade, d’autres d’opale, de bois pétrifié ou encore de calcaire de bénitier.

Des colliers et autres créations réalisés par le lapidaire Jean-Louis Besançon de Koumac. • ©Sophie Boltz / NC la 1ère

Le travail de ces matériaux ne s’improvise pas. "Il ne faut pas vernir, mais polir pour avoir une brillance, explique l’un des seuls lapidaires du Nord. C’est un travail très dur et lent."

Quelques mètres plus loin, se trouve le stand de Pouébo. Loanne y présente pour la première fois ses sculptures. Des tortues et des lézards réalisés dans la pierre à savon. Des œuvres finement ciselées qui demandent beaucoup de minutie. "Un sculpteur expérimenté a besoin de deux ou trois jours pour faire une tortue", glisse-t-il.

Loanne de Pouébo réalise des sculptures dans la pierre à savon. • ©Sophie Boltz / NC la 1ère

Abby Winchester aussi fait partie des petits nouveaux. Venue de Kaala-Gomen, elle vend les sacs et robes que sa mère confectionne à partir de tissus locaux et polynésiens. Des créations "très fleuries qui sont aux couleurs du pays, décrit-elle. En plus, les sacs et robes peuvent être assortis."

Abby Winchester de Kaala-Gomen présente les sacs colorés confectionnés par sa mère. • ©Sophie Boltz / NC la 1ère

Ce qui a poussé ses artisans à participer à l’événement, c’est l’envie de gagner de l’argent et de se faire connaître. D’autant que le Jeudi du centre-ville dédié au Nord a bonne réputation, selon eux. "Des gens, qui le connaissent bien, nous ont donné envie d’y aller", précise Véronique Besançon.

Et visiblement, les artisans ne sont pas déçus. Il faut dire que l'affuence est au rendez-vous ce jeudi. L'événement attire près de 10 000 personnes chaque année.

Les stands d'artisanat du Jeudi du centre-ville spécila Nord ont attiré du monde. • ©Sophie Boltz / NC la 1ère

Le Jeudi du centre-ville se poursuit jusqu'à 19h. Retrouvez le programme ici.