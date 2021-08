Découverte d’un engin explosif plage de Magenta, un obus a été neutralisé

Les services de la police Nationale et de la neutralisation, de l’enlèvement et de la destruction des explosifs ont quadrillé la plage de Magenta, où un engin explosif a été découvert ce jeudi 12 août. Une intervention qui a permis de neutraliser un obus.

Coralie Cochin avec Alix Madec •

Une opération de sécurisation et d’enlèvement d’un engin explosif a été menée par les services de la police Nationale et du Nedex, ce jeudi 12 août, à la plage de Magenta. Une déviation de la circulation a été mise en place et les services de déminage sont intervenus, en milieu d'après-midi.

Une intervention qui a permis la neutralisation de l'obus découvert sur place.

En cas de découverte d’un engin explosif, il est rappelé de ne pas le toucher et d'aviser les services de police, le plus rapidement possible.