Deux jours pour réveiller le geek qui est en vous

Les passionnés de jeux vidéos, de mangas, d'Heroic Fantasy ou encore de l'univers des super-héros sont attendus dès demain, samedi, à la maison des artisans. Et tant pis s'il n'y a pas d'invités internationaux, le Week-end Geek propose, cette année encore, de nombreuses animations originales.

NC1ere •

Lancé en 2011, le Week-end Geek est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les Calédoniens. Et pas besoin de se présenter comme un vrai geek pour y trouver son bonheur. Cette neuvième édition mettra à l'honneur le monde de l'imaginaire dans toute sa diversité. Comme chaque année, le temps fort sera les concours de cosplay. Et parmi les nouveautés cette année, une nocturne est prévue jusqu'à 20h30 samedi.

©Manga NC

Manettes ou cartes en main

Les amateurs de manettes en tout genre auront bien évidement de quoi s'amuser. Plusieurs tournois de jeux vidéo sont prévus. Avec l'inimitable Smash Bross samedi ou encore Dragon Ball FighterZ dimanche. Sans manette cette fois, des tournois de jeux de rôle et de cartes Magic auront lieu dimanche.

©Sci-fi club

A la japonaise

Une large place sera accordée à la culture japonaise. Avec plusieurs spectacles, notamment des démonstrations de danses ou d'arts martiaux chorégraphiés, mais aussi un quiz sur les mangas dimanche et une séance de jeu Pokémon. Plus insolite, les nostalgiques du Chifoumi pourront découvrir la version japonaise, le Jankenpon. Un espace de lecture de mangas sera comme d'habitude installé pour ceux qui voudraient faire une pause. Des animations portées par l'association Manga NC notamment.

©Manga NC

Testez vos connaissances

Blind tests sur les musiques de films et de séries, quiz sur les Manga ou sur l'univers Disney, oserez-vous vous mesurer aux autres ? Le grand public pourra tester ses connaissances autour de plusieurs thématiques tout le week-end. Et attention, le niveau s'annonce élevé.

Place au steampunk

Les amateurs de littérature victorienne ne seront pas en reste avec le mouvement Steampunk, qui tire ses racines de ce courant littéraire du XIXe siècle. Au programme des duels d'ombrelles et de thés, mais aussi la dernière comédie musicale de l'artiste Nivane, largement inspirée de cet univers, samedi soir.

©Nivane.Evènementiel.nc

Informations pratiques

A la maison des artisans. L'entrée est libre et gratuite. Ouverture des portes dès 9 heures du matin samedi et dimanche. Nocturne, samedi soir, jusqu'à 20h30 et fermeture, dimanche à 18 heures. Programme détaillé sur la page Facebook du Sci-fi club.