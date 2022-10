Huit jeunes Calédoniens engagés dans la Marine nationale

Six femmes et deux hommes ont signé leur acte d’engagement ce lundi 17 octobre. Les recrues suivront une formation de six semaines, à l’issue de laquelle elles seront opérationnelles.

Valentin Deleforterie (Alix Madec) •

Dans une ambiance pour le moins solennelle, les huit matelots ont signé tour à tour leur déclaration d'engagement. Maïté est l'une des nouvelles recrues. Elle affiche un sourire radieux. "J’avais un peu peur, j’avoue. Mais je suis fière de rentrer dans la marine. J’ai dit que je pouvais apporter ma bonne humeur", se réjouit la jeune femme. "Il faut être prêt à tout, pour servir son prochain" Même sentiment de fierté lisible dans le regard de Weaver. Originaire des îles, le jeune homme est un amoureux de la mer. Conscient également, du danger parfois mortel que peuvent comporter les missions de la Marine. "Il faut être prêt à tout, pour pouvoir servir son prochain", assure le jeune engagé. Les nouvelles recrues de la marine nationale sur le territoire. • ©Valentin Deleforterie / NC 1ère Six semaines de formation Avec ses sept camarades, le jeune homme s'apprête à suivre une formation de six semaines. Quarante-deux jours, pendant lesquels le maître principal Florent Serreau leur servira d'instructeur. Le principal, c’est l’esprit d’équipage. Un bateau tout seul, il n’avance pas. Là, ils vont apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble et à être commandés tous ensemble. Florent Serreau, instructeur de la marine nationale Des renforts locaux plus que bienvenus d’après le commandant de la Base navale de Nouméa, Guillaume Montanié. Guillaume Montanié, commandant de la base navale de Nouméa À l'issue de leur formation, les huit matelots seront opérationnels pour intégrer un navire ou un service à terre. La prochaine cérémonie de recrutement aura lieu elle, l'année prochaine, au mois de mars.

partager l'article