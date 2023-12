L'association Un sandwich pour autrui marque Noël "comme il se doit"

Plus qu'un repas de Noël, c'est une journée de fête que l'association Un sandwich pour autrui offre ce samedi, à Nouméa. Et même l'accomplissement d'une année entière d'accompagnement solidaire.

Un plat, un dessert, une présence ! C’est le mot d’ordre de l’association Un Sandwich pour autrui, tout au long de l'année et qui plus est à l'approche des fêtes. Ses membres ont concocté une journée de célébration ce samedi, à Nouméa, dans l'enceinte du collège Champagnat. "Aujourd'hui, c'est le repas de Noël pour toutes les personnes démunies qui n'ont pas l'occasion de fêter Noël d'habitude", résume la vice-présidente, Luna Lopez.

Plus de 300 cadeaux ont été offerts à l'association, via les entreprises partenaires. • ©Julien Mazzoni / NC la 1ère

Cadeaux et chaleur humaine

Au programme, nourriture, cadeaux pour les enfants, bonne humeur et chaleur humaine. "Les gens, on a l'habitude de les voir tous les mardis, lors des distributions de repas. La majorité d'entre eux, on les connaît", précise la vice-présidente. "On a aussi fait des invitations à d'autres associations, pour faire bénéficier le plus grand monde possible."

Ce sont en grande partie des SDF et des gens issus de squat. Mais il y a aussi des gens en difficulté ponctuelle, qui ont besoin d'aide pour finir le mois. Luna Lopez, vice-présidente d'Un sandwich pour autrui

Un rendez-vous qui existe depuis 2019, rendu possible par les donateurs, les partenaires et les bénévoles de l'association.