L'Usoenc mobilisée contre la hausse des loyers

Un premier mouvement mercredi 23 novembre devant le siège du Fond social de l'habitat, un autre ce vendredi devant la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie. L'Usoenc se mobilisait cette semaine contre l’augmentation de 2% des loyers prévue par les trois bailleurs sociaux que sont la SIC, le FSH et la Sem agglo. 2%, c’est le maximum qu’a instauré la loi de pays sur l’encadrement des loyers. Une décision majeure, qui concerne les plus précaires.

Julie Straboni (Jean-Louis Koroma) •

L’Usoenc mobilisée vendredi 25 novembre devant la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) à Nouméa. Un mouvement qui fait suite à celui organisé devant le siège du Fond social de l'habitat le 23 novembre. En cause, la hausse de l’Indice de référence des loyer, qui aurait pour conséquence l’augmentation des loyers de 2%. "Une situation catastrophique pour les familles défavorisées et très modestes qui vivent dans des logements sociaux", selon l'Usoenc. Le mouvement, qui s'est traduit pas un rassemblement d'une cinquantaine d'adhérents de l'union syndicale devant les entrées de la société immobilière, banderoles à l'appui, a perturbé un conseil d'administration. L’Usoenc ayant empêché ses membres de se réunir, celui-ci s'est tenu un peu plus tard que prévu. L'union syndicale refuse en bloc en tout cas l’augmentation des loyers de 2% envisagée par les bailleurs sociaux, dans un contexte où les salaires sont gelés. De quoi envisager de nouvelles actions.

Julie Straboni a rencontré le secrétaire de l’Usoenc Etueti Vaamei :

Usoenc, mouvement FSH, Etueti Vaamei - Julie Straboni

De son côté, la Sic dit comprendre les inquiétudes exprimées par l'Usoenc. Mais elle rappelle que l’indice de référence des loyers n’a pas été appliquée depuis plusieurs années.